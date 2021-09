Starania o spotkanie Duda-Biden to fake news? Krzysztof Szczerski oburzony

Jak wynika z informacji przekazanych przez korespondenta RMF FM, administracji Bidena przekazano, że prezydent RP jest gotowy po wizycie w Nowym Jorku udać się do Waszyngtonu.

Kancelaria zabiega o spotkanie Dudy i Bidena? Przedstawiciele RP nie potwierdzają

"Kancelaria Prezydenta usilnie zabiega o spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Joe Bidenem na marginesie Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prezydent Andrzej Duda do Nowego Jorku przyleci w drugiej połowie września" - napisał na Twitterze Paweł Żuchowski, korespondent Radia RMF FM w Stanach Zjednoczonych.

O powielanie fake newsa oskarżył go, również na Twitterze, Jakub Kumoch, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Szef Biura Polityki Międzynarodowej. "Panie Redaktorze Żuchowski, czy przed opublikowaniem tego 'newsa' próbował Pan - zgodnie z zasadami sztuki dziennikarskiej - potwierdzić go u źródła?" - napisał.

Nie potwierdza tego również Stały Przedstawiciel RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku. "Panie Redaktorze Żuchowski, to jeszcze i ja (choć nie pytany) Panu potwierdzę słowa Jakuba Kumocha, że Pana źródła wprowadzają Pana w błąd, co do rzekomych zabiegów o spotkanie Prezydentów; pozdrawiam i proszę zawsze pytać, to ja odpowiem; do zobaczenia w Nowym Jorku niebawem" - napisał z na Twitterze Krzysztof Szczerski.

Poprzednie spotkanie nastąpiło na prośbę strony amerykańskiej

Wcześniejsze spotkanie Andrzeja Dudy i Joe Bidena nastąpiło na marginesie szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w czerwcu. Rozmowa dotyczyła "współpracy polsko-amerykańskiej na forum NATO, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa wschodniej flanki i przyszłości wspólnych projektów polsko-amerykańskich w zakresie bezpieczeństwa militarnego i ekonomicznego" - pisano na stronie gov.pl.

Krzysztof Szczerski informował wtedy, że spotkanie odbyło się na prośbę strony amerykańskiej - przypomina RMF FM.