14 emerytura. Kiedy wypłata "czternastek"? Ile wyniosą?

Koszt wypłaty tzw. 14 emerytury szacuje się na 11,4 mld zł łącznie, a świadczenie ma trafić do 9,1 mln emerytów. - To przykład spełnionej obietnicy i przejaw troski o sytuację materialną polskich emerytów i rencistów - podkreślała cytowana na stronie internetowej rządu ministerka rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

14 emerytura. Kiedy będzie wypłacona?

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawę dotyczącą świadczenia zwanego czternastą emeryturą, wypłata "czternastki" ma nastąpić w listopadzie 2021 roku, a wypłatę emeryci dostaną z urzędu, nie muszą wypełniać żadnych wniosków.

Jest to świadczenie jednorazowe - przewidziano je tylko na ten rok. Oznacza to, że w 2022 roku emeryci będą musieli sobie poradzić bez dodatkowych środków.

14 emerytura. Komu należy się "czternastka"?

Dodatek dla seniorów zaplanowany przez rząd wyniesie dokładnie 1021,88 zł brutto. Na pieniądze mogą liczyć ci emeryci, których emerytura nie przekracza 2251 zł brutto. Jeśli jednak ktoś pobiera wyższe świadczenie, jego "czternastka" zostanie odpowiednio pomniejszona, zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

- To sprawiedliwe rozwiązanie, które pozwoli uniknąć sytuacji, gdy przekroczenie kryterium o kilka złotych wiązałoby się z pozbawieniem prawa do świadczenia - tłumaczyła ministerka rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Jednak zdecydowana większość, bo około 7,9 mln świadczeniobiorców, otrzyma wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a ok. 1,2 mln świadczeniobiorców w wysokości niższej - ze względu na wysokość otrzymywanego miesięcznie świadczenia - czytamy na stronie internetowej gov.pl.