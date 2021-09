Pogoda. Fala ciepła nad Polską nawet do 28 stopni. Mamy mało czasu, by się nią nacieszyć

Nikt nie spodziewał się, że pogoda w sierpniu będzie tak niszczycielska. Pojawiało się wiele doniesień o ulewach, które zalewały domy, niszczyły drzewa i zrywały linie energetyczne. A jakiej pogody należy spodziewać się we wrześniu? Odpowiadamy.

Bardzo wysokie temperatury we wrześniu. Nawet 28 stopni Celsjusza

"W tym tygodniu pogodę w Polsce nadal będzie kształtował wyż znad Ukrainy, gwarantując dużo słońca, ciepłe dni i chłodne noce" - informują synoptycy IMGW. Zapowiadają, że w środę i czwartek będzie słonecznie. Jak podają, wiatr skręci na kierunki południowe i znacznie się ociepli. Według synoptyków nad morzem temperatura osiągnie maksymalnie 22 stopnie, a najcieplej w kraju będzie na zachodzie, gdzie termometry mogą wskazać nawet 27 stopni.

Polska wciąż jest w zasięgu wyżu znad Ukrainy, a najcieplejszy dzień września przypadnie na czwartek 9 września. Tego dnia na zachodzie termometry wskażą aż 28 stopni! Nad morzem 23 stopnie, 25 na wschodzie i do 25 na południu Polski. Synoptycy podają jednak, że "na wschodzie nadal będzie słonecznie, ale od zachodu zachmurzenie będzie wzrastać i miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i burze".

Pogorszenie pogody w weekend. Trzeba będzie pożegnać się z latem

W weekend należy spodziewać się załamania pogody. Zdaniem synoptyków pojawią się deszcze i burze, ale wciąż będą wysokie temperatury. W centrum kraju termometry wskażą do 28 stopni, jednak w niedzielę ochłodzi się - nawet do 17 stopni. Od poniedziałku musimy liczyć się również z obniżeniem średnich temperatur w kraju. Termometry wskażą od 14 do 22 stopni w całej Polsce.

Jak zapowiadają synoptycy IMGW, to ostatni tydzień tak pięknej, ciepłej i słonecznej pogody w tym roku. Warto z niej skorzystać.