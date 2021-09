Wyszków. Trwają poszukiwania 17-letniej Patrycji. Dziewczyna nie wróciła do domu

Zobacz wideo Czy wiesz, co zrobić, gdy zaginie ktoś bliski?

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie (województwo mazowieckie) poinformowała o zaginięciu 17-letniej Patrycji. Informacja o puszkowaniu dziewczyny pojawiła się na stronie placówki w poniedziałek 6 września. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą posiadać informacje at miena temjsca przebywania nastolatki, by kontaktowali się z miejscową policją lub dzwonili na ogólny numer alarmowy 112.

Zaginęła 17-letnia Patrycja Koprowska. Policja podaje rysopis

Nie wiadomo, od kiedy konkretnie prowadzone są poszukiwania 17-latki, ani kiedy ostatni raz ją widziano - policja nie podaje tych informacji. Wiadomo jednak, w co ubrana była, wychodząc z domu w Wyszkowie. Dziewczyna miała na sobie szare dresowe spodnie, białe trampki, czarną koszulkę z krótkim rękawem.

Rysopis zaginionej Patrycji Koprowskiej z Wyszkowa:

około 180 cm wzrostu,

średnia budowa ciała,

długie czarne włosy.

Nastolatka nie wróciła do domu. Wyszkowska policja apeluje o kontakt

Opuszczając dom, Patrycja nie mówiła, gdzie się udaje. Do dziś nie wróciła ani nie skontaktowała się z rodziną. Policja apeluje, by wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca przebywania nastolatki, skontaktowały się z wyszkowską jednostką pod numerem telefonu: 47 704 62 00, 47 704 62 16 lub dzwoniąc na numer alarmowy 112. Informacje można także przekazać za pośrednictwem e-maila, pisząc na: kppwyszkow@ra.policja,gov.pl. Policja podkreśla, że gwarantuje anonimowość.