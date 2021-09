Wybuch w zakładach zbrojeniowych Mesko. Zginęła 41-letnia kobieta

Zobacz wideo Po eksplozji w Bejrucie stracili pracę i dach nad głową. Teraz odbudowują swoje życie

Jak nieoficjalnie dowiedziało się RMF FM, eksplodowały materiały wybuchowe, które po operacji suszenia kobieta zapakowała do transportu. 41-latka niosła pakunek korytarzem i właśnie tam nastąpiła eksplozja.

Jarosław Gwóźdź ze skarżyskiej policji przekazał, że trwa wyjaśnianie szczegółów zdarzenia. - Po godz. 6:00 w Mesko doszło do wypadku przy pracy. Nastąpił wybuch. W wyniku odniesionych obrażeń życie straciła 41-letnia kobieta. Na miejscu cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratora - powiedział Onetowi. Rodzinę kobiety objęto opieką psychologiczną.

W rozmowie z RMF FM pracownicy zakładu przekazali, że na tym stanowisku nie było wypadku od ponad 30 lat.

Kolejny wybuch w zakładach

Do wypadku w zakładach doszło również w kwietniu tego roku. Zdarzenie miało miejsce "na wydziale 230", który w Mesko S.A. zajmuje się produkcją m.in. amunicji strzeleckiej. W wyniku wybuchu materiału wybuchowego ranna została kobieta, która pracowała przy linii produkcyjnej. Została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. 48-latka miała oparzenia twarzy i dróg oddechowych. Jak podaje Onet, kobieta zmarła w czerwcu.

Mesko S.A. od 2015 roku jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Firma, której siedziba znajduje się w Skarżysku Kamiennej w województwie świętokrzyskim, jest producentem amunicji i zestawów rakietowych Grom i Piorun, używanych m.in. przez Siły Zbrojne RP.