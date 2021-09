"PiS tych ludzi ośmielił". Klasa średnia zdecyduje, kto wygra wybory. Wyborcy partii się zmienili

Ponad 70 proc. Polaków uważa się za przedstawiciela klasy średniej. To właśnie ta grupa osób zdecyduje w większości, kto wygra następne wybory parlamentarne - wynika z analizy fundacji IBRiS. Zdaniem twórców analizy, rządy Zjednoczonej Prawicy poprawiły sytuację finansową dużej grupy Polaków, co jest zarazem ich sukcesem jak i stanowi problem, ponieważ ci, "którzy nie mieli nadziei, ani też nic do stracenia, zaczęli mieć aspiracje i zaczęli mieć coś do stracenia". A to może wpłynąć na ich decyzje w kolejnych wyborach.

