Tragiczny wypadek w Łodzi. Motocyklista śmiertelnie potrącony przez 71-latkę

"Tragiczny wypadek na skrzyżowaniu al. Palki i ul. Pankiewicza [w Łodzi - red.]. W wyniku zderzenia samochodu osobowego i motocykla, do którego doszło po godzinie 11, śmierć na miejscu poniósł 31-letni motocyklista" - poinformowała Straż Pożarna w Łodzi na Twitterze.

Łódź. 31-letni motocyklista zmarł na miejscu. 71-latka zajechała mu drogę, on nie miał prawa jazdy

Jak wynika z informacji łódzkiej policji, do tragedii doszło około południa we wtorek 7 września. 71-letnia kobieta miała przejechać przez separatory i na lewym skrajnym pasie doprowadzić do zderzenia z 31-letnim mężczyzną podróżującym motocyklem kawasaki.

- W tamtym miejscu kierowcy mają obowiązek zająć skrajny prawy pas jezdni. Kobieta jednak chciała się przedostać na skrajny lewy pas czteropasmowej arterii, żeby skręcić w ulicę Telefoniczną. Przejechała więc przez separatory oddzielające pasy - tłumaczyła aspirantka sztabowa Marzanna Boratyńska w rozmowie z tvn24.pl.

Podczas wykonywania manewru kobieta zajechała drogę 31-letniemu motocykliście. Jak przekazała policjantka, droga hamowania była bardzo krótka, co wskazuje na to, że mężczyzna prawdopodobnie nie miał możliwości uniknięcia wypadku.

"Po zderzeniu pojazdów motocyklista upadł na pas zieleni, a następnie na jezdnię, gdzie został potrącony przez bmw kierowane przez 41-latka" - przekazała łódzka policja w mediach społecznościowych.

Mężczyzna zmarł na miejscu. Z dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że nie posiadał on uprawnień do kierowania. Oba pojazdy zostały zabezpieczone na wniosek prokuratury, która wszczęła śledztwo w sprawie spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. 71-latka była trzeźwa, funkcjonariusze odebrali jej prawo jazdy.

Łódź. Kierowcy regularnie wykonują w tym miejscu niedozwolone manewry

Policja w rozmowie z tvn24.pl zaznaczyła, że miejsce, w którym doszło do tragedii, jest bardzo niebezpieczne. Kierowcy, który wjeżdżają w aleję Palki, nagminnie usiłują przedostać się na lewy skrajny pas, by nie wjeżdżać na rondo. Funkcjonariusze wielokrotnie karali kierowców za tego typu praktyki, jednak do incydentów dochodzi nadal. - Niedawno pojawiły się tu separatory, żeby przypomnieć kierowcom, że nie wolno wykonywać tutaj takiego manewru. Wtorkowy wypadek dobitnie pokazuje, czemu te akcje są niezbędne - podkreślała Boratyńska.