Strzelanina w Świnoujściu. Onet: Napastnik wciąż jest poszukiwany

We wtorek około godz. 16 w Świnoujściu doszło do strzelaniny - poinformował Onet. Przed jednym z budynków mieszkalnych do 42-letniego mężczyzny oddano w sumie kilka strzałów. Napastnika nie udało się jeszcze zatrzymać.

Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta