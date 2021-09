Strzelanina w Świnoujściu. Onet: Napastnik wciąż jest poszukiwany

We wtorek około godz. 16 w Świnoujściu (woj. zachodniopomorskie) doszło do strzelaniny - poinformował Onet. Przed jednym z budynków mieszkalnych do 42-letniego mężczyzny oddano w sumie kilka strzałów. Według ustaleń portalu, napastnika nie udało się jeszcze zatrzymać. - Policja bada sprawę pod nadzorem prokuratora - przekazał w rozmowie z Gazeta.pl rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu.

Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta