Pogoda. Jaki będzie nadchodzący weekend? Do Polski powrócą burze, a nawet grad

Zobacz wideo Czy wiesz, jak się zachować podczas burzy?

Zgodnie z prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w sobotę 11 września zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, zaś na zachodzie, północy i w centrum kraju wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu (do 10-20 l/m2) i burzami. W trakcie burz wiatr będzie osiągał w porywach do 60-80 km/h. Temperatura wyniesie maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 23 na wschodzie i południowym wschodzie Polski, po 24-25 w centrum, na północy i południowym zachodzie kraju. Cieplej będzie tylko w Opolu, gdzie termometry wskażą 26 stopni. Spodziewany jest "słaby i umiarkowany wiatr, południowy i południowo-zachodni, na zachodzie i północy skręcający na zachodni" - pisze IMGW.

REKLAMA

Pogoda na wrzesień. Lato jeszcze powróci? Możliwe nawet 29 stopni!

Pogoda. W weekend możliwe ostrzeżenia meteorologiczne przed gradem

W niedzielę 12 września nad Polską wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, a miejscami - za wyjątkiem południowego wschodu - możliwe będą przelotne opady deszczu oraz burze. Najniższą temperaturę wskażą termometry w Koszalinie - 20 stopni na plusie. 21 stopni będzie Gdańsku, Szczecinie, Opolu i Katowicach, 22 w Suwałkach, Kielcach, Krakowie i Wrocławiu, 23 pokażą termometry w Poznaniu, Olsztynie, Białymstoku, Lublinie, Toruniu, Rzeszowie i Zielonej Górze, a 24 w Warszawie. Słaby i umiarkowany powieje z kierunków zachodnich, początkowo na wschodzie z południa. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h.

Jaka będzie zima w Polsce? "La Nina" sprawi, że będzie mroźna i śnieżna

Synoptycy IMGW przewidują zagrożenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla dwóch zachodnich regionów Polski: woj. lubuskiego i woj. dolnośląskiego. Prognoza zagrożeń obowiązywać będzie od godz. 7:30 w sobotę 11 września do godz. 7:30 w niedzielę 12 września.