Szczecin. Tramwaj zderzył się z ciężarówką. Motorniczy został zakleszczony w kabinie

We wtorek w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie) miał miejsce groźny wypadek - tramwaj zderzył się z naczepą ciężarówki, co spowodowało, że motorniczy został zakleszczony w środku kabiny. Po uwolnieniu mężczyzna trafił do szpitala. Nie stało mu się nic poważnego. Tego samego dnia w Szczecinie doszło również do innego wypadku - dachował radiowóz, który jechał na interwencję.

