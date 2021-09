Kamery monitoringu zarejestrowały to zdarzenie w środę 25 sierpnia przed godziną 11. Filmy zamieściła na swoim Facebooku poszkodowana parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Przodkowie (woj. pomorskie, pow. kartuski).

Widać na nich mężczyznę ubranego w czarną koszulkę z nadrukiem, czarne krótkie spodenki, klapki oraz białe skarpetki. Na głowie założone ma okulary przeciwsłoneczne. Nagrania pokazują, jak złodziej pewnym krokiem przechodzi przez przykościelny cmentarz i kieruje się do budynku kościoła. Tam podchodzi do skarbonki pod jednym z bocznych ołtarzy, włamuje się do niej z użyciem narzędzi i zabiera jej zawartość.

Przodków. Kradzież w kościele. Parafia prosi o pomoc w znalezieniu sprawcy

Parafianie nie kryją oburzenia kradzieżą. "Wstyd", "brak słów" - piszą internauci. Choć mężczyzna w momencie włamania miał na twarzy maseczkę, to parafia ma nadzieję, że komuś uda się go rozpoznać. "Ktoś rozpoznaje? Udostępnij. Może sam się zgłosi..." - napisano.

Jak podaje "Express Kaszubski", ksiądz Wacław Mielewczyk, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Apostoła, zdecydował się nie komentować sprawy. Nie podał również, jaka jest wysokość strat spowodowanych kradzieżą.