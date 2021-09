Sezon na grzyby trwa, a wiele osób zapomina o tym, że koszyk i nożyk to nie jedyne rzeczy, o jakich powinien pamiętać szanujący się grzybiarz. Równie ważne jest to, gdzie zaparkujemy samochód. Strażnik leśny oraz pracownik Służby Leśnej z odpowiednimi uprawnieniami ma prawo do nałożenia na nieodpowiedzialnych kierowców grzywny w wysokości od 20 do 500 złotych.

REKLAMA

"Grzywny są nakładane za wykroczenia określone w kodeksie wykroczeń (np. wjazd i parkowanie pojazdu w miejscu niedozwolonym, niszczenie grzybów i grzybni, płoszenie, zabijanie dzikich zwierząt, niszczenie lęgów ptasich mrowisk itd.), w ustawie o ochronie przyrody (np. wypalanie roślinności, uszkadzanie drzew i krzewów) oraz za wykroczenia określone w prawie łowieckim" - czytamy na stronie internetowejLasów Państwowych.

Zobacz wideo Te grzyby wyglądają na jadalne, ale mogą tylko zaszkodzić

Islandzki polityk kiepsko zażartował z Polaków. Interweniował ambasador RP

- Ja wiem, że im bliżej podjedziemy, to jest wygodniej dla nas. Ale myślmy też o tym, że tej pomocy mogą potrzebować nie tylko inne osoby korzystające z tego lasu. Być może to my sami będziemy potrzebować pomocy - zauważa cytowana przez RMF FM Malwina Sokołowska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu i dodaje, że zastawiony wjazd może uniemożliwić na przykład szybkie dotarcie karetki pogotowia do osoby rannej. Kiedy taka sytuacja miała niedawno miejsce, zakończyła się śmiercią rowerzysty.

Grzybobranie 2021. Leśnicy apelują do kierowców

Aby uniknąć sytuacji, w których zablokujemy wjazd do lasu, można skorzystać z portalu, który wskaże nam listę parkingów i miejsc, gdzie bezpiecznie możemy zostawić samochód. Przed wycieczką warto spojrzeć na stronę internetową "Czas w Las", gdzie można znaleźć między innymi zaznaczone parkingi i wiele innych przydatnych informacji. "Czaswlas.pl to przystępny przewodnik po najciekawszych obiektach i pięknych miejscach rozsianych na jednej trzeciej powierzchni naszego kraju. Zawiera informacje o ok. 17 tys. obiektach leśnych: ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych, kwaterach myśliwskich, szlakach, obozowiskach i wielu innych" - czytamy na stronie internetowej portalu przedstawiającego ofertę turystyczną Lasów Państwowych.

Lublin. Kolejne zakażenia koronawirusem w jednym ze żłobków