Lublin. Kolejne zakażenia koronawirusem w żłobku. Rodzice pytają o szczepienia personelu

Zobacz wideo Prezydent przeciw obowiązkowym szczepieniom. Dr Karauda komentuje

W Żłobku nr 6 w Lublinie potwierdzane są kolejne zakażenia koronawiursem - podaje "Dziennik Wschodni". Rodzice skarżą się, że władze placówki nie udzielają im odpowiedzi na pytania, które dotyczą szczepień personelu. Jak na razie pozytywne wyniki testów otrzymało czterech pracowników i troje dzieci.

REKLAMA

Trzecia dawka szczepionki przeciwko COVID-19 - ilu Polaków już skorzystało?

Fala zakażeń koronawirusem w lubelskim żłobku. Co ze szczepieniami?

Jedna z matek dzieci, które uczęszcza do wyżej wspomnianej placówki, wyraziła w rozmowie z dziennikiem swoje zdenerwowanie. - Może to właśnie ktoś z niezaszczepionych pracowników był źródłem zakażenia? To jakiś absurd: rodzice muszą przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa, wypełniać ankiety epidemiologiczne, zgadzać się na pomiar temperatury. Ale kiedy to rodzic prosi o informację, jest odsyłany z kwitkiem - powiedziała.

Dyrektorka placówki Małgorzata Momont przyznała, że faktycznie nie wszyscy pracownicy przyjęli szczepionkę, jednak nie może ona ich do tego zmusić - tak samo, jak nie może podać listy osób niezaszczepionych. - To kwestia ich wyboru - mówi.

Koronawirus. Kraska podaje nowe dane ws. zakażeń: Wzrost o ponad 42 procent

Powrót dzieci do szkół. Kolejne placówki zamykane z powodu koronawirusa

Jak pisaliśmy kilka dni temu, pierwsze przypadki zakażeń koronawirusem w placówkach edukacyjnych odnotowano w szkole w Warszawie i Radomiu. Przez kilka kolejnych dni dzieci będą odbywały zajęcia zdalnie, a jeśli nie pojawią się doniesienia o kolejnych zakażeniach, powrócą do nauki stacjonarnej.

Eksperci od dawna grzmią jednak o nadchodzącej czwartej fali epidemii oraz potrzebie wprowadzenia obowiązku szczepień wśród pracowników placówek edukacyjnych. Rząd nie jest jednak przekonany, co do przymusu szczepień przeciw COVID-19.