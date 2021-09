Wrocław. 25-letni Dmytro miał być agresywny podczas interwencji. Nagranie z monitoringu temu przeczy

"Śmierć Dmytra Nikiforenki we Wrocławiu. Kolejne nagranie z monitoringu przeczy wersji policji [WIDEO]" - pełny tekst przeczytasz w "Gazecie Wyborczej" pod TYM linkiem.

Dmytro Nikiforenko jest jedną z ofiar brutalnego zachowania policjantów. W ostatnim czasie mówi się także o śmierci dwóch innych mężczyzn - Łukasza Łągiewka i Bartosza Sokołowskiego, do których doszło po interwencjach funkcjonariuszy.

Siostra 29-latka z Wrocławia: Uderzali pałkami na oślep, była szarpanina

Nagranie pokazuje, że 25-letni Dmytro nie był agresywny przed interwencją policji

Do nagrania, które pochodzi z kamery zamontowanej w autobusie, dotarł dziennikarz "Gazety Wyborczej", Jacek Harłukowicz. Wideo pokazuje wydarzenia, które rozpoczęły się o godzinie 18:41 30 lipca 2021 roku. Dmytro i jego trzej koledzy wsiedli do wrocławskiego autobusu, przy czym to właśnie 25-letni Ukrainiec wydaje się najbardziej pijany. Koledzy sadzają chłopaka na siedzeniu na końcu autobusu i wychodzą. Dmytro nie awanturuje się i prawdopodobnie zasypia. Uwagę zwraca na niego pasażerka, która idzie do kierowcy.

Ten z kolei, po dojechaniu na pętlę autobusową, podchodzi do 25-latka i próbuje z nim rozmawiać. Następnie powiadamia centralę MPK i wzywa karetkę. Zespół ratowników, którzy przyjeżdżają na miejsce, ocenia, że Ukrainiec jest upojony alkoholem, ale jego zdrowiu nic nie zagraża. Ratownicy wyprowadzają Dmytra z autobusu. Młody mężczyzna nie jest agresywny - nawet nie może utrzymać się na nogach. Następnie sadzają go na ławce i czekają na policję, która przyjeżdża dwie godziny od wezwania (po 21).

Protesty przeciwko brutalności policji. "Nie chcę bać się policjanta"

Nie wiadomo, jak wyglądał początek interwencji ws. 25-latka, ponieważ kamery, które były zamontowane na mundurach policjantów, zostały wyłączone po kilku sekundach po ich przybyciu na miejsce zgłoszenia. Funkcjonariusze twierdzą, że Dmytro był agresywny jeszcze przed przyjazdem radiowozu, dlatego musieli użyć siły - udostępnione nagrania przeczą jednak tej wersji.

Kolejne nagranie pokazuje 25-latka o 22:27. Widać na nim, jak Ukrainiec wprowadzany jest do izby - ma ręce skute kajdankami z tyłu i twarz ze śladami spryskania gazem. Funkcjonariusze wyginają mu ręce do góry, a głowę pchają ku dołowi.

Z ustaleń "GW" nie wynika, by Dmytro zachowywał się agresywnie na komendzie. Mimo tego miał zostać pobity pięściami i pałkami.

