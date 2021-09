Protest ochrony zdrowia w praktyce. "Czas oczekiwania kilka godzin", "Umyć twarz wodą i czekać"

Jak podaje portal WP.pl, od kilkunastu dni dyspozytorzy są bezradni i często nie są w stanie zapanować nad chaosem, jaki pojawił się w systemie ratownictwa medycznego. Część pracowników postanowiła od 1 września złożyć wypowiedzenia lub poszła na zwolnienia lekarskie, przez co brakuje załóg do karetek. Akcje protestacyjne zapowiadane były od dawna - ratownicy skarżyli się na bardzo niskie zarobki, ale nikt ich wówczas nie wysłuchał.

Protest ratowników. Dyspozytorzy nie mają kogo wysłać do pacjentów. Chorych do szpitali odwożą rodziny

Dziennikarze WP.pl odsłuchali nagrania między dyspozytornią pogotowia, a służbami, które w ostatnich dniach wspierają ratownictwo medyczne. Jak zaznaczono, prowadzone rozmowy można było słuchać "przy użyciu powszechnie dostępnych radiostacji" (nie ma tylko rozmów z załogami karetek, które są prowadzone na zaszyfrowanych kanałach). W materiałach dziennikarze usunęli wszystkie informacje prywatne i poufne. Opublikowane rozmowy prowadzone były w dniach od 1 do 4 września.

Pierwsze wychwycone zgłoszenie pojawiło się już 1 września przed 10 rano. - Słuchaj, mam tutaj osobę, jak twierdzi, po pobiciu, z ranami otwartymi na głowie. Osoba leczy się kardiologicznie, ma zaburzenia widzenia. Tak że chciałbym zapytać, jak długo będziemy czekać na najbliższą załogę? - pyta dyspozytora policjant. W odpowiedzi słyszy, że nie ma wolnych zespołów i nie jest w stanie określić, jak długo pokrzywdzony będzie musiał czekać na pomoc.

Kolejne zgłoszenie wpłynęło po 11. Strażak poinformował dyspozytorkę, że w autobusie upadła kobieta i najprawdopodobniej ma złamaną rękę. Do pacjentki również nie dotarła karetka, ponieważ nie było wolnej załogi. Po ponad pół godziny strażak ponownie łączy się i informuje, że po ranną przyjechał syn i sam zabierze ją do szpitala.

"Karetka nie będzie potrzebna. Pan jak usłyszał, ile trzeba czekać, jednak nie potrzebuje pomocy"

Przed 12 prośbę o karetkę zgłasza policjant, który zajął się człowiekiem pobitym na stacji benzynowej przy Al. Jerozolimskich w Warszawie. Mężczyzna został zaatakowany gazem, a przez to, że choruje na astmę, to zaczyna coraz ciężej oddychać. - Nie mam wolnego zespołu. Musi się uzbroić w cierpliwość. Umyć twarz wodą i czekać - mówi bezradny dyspozytor.

Po 15 policja zgłasza pobicie chłopaka w autobusie. - Przyjąłem. Czas oczekiwania kilka godzin. Tak że proszę czekać - odpowiada dyspozytor. Kilka minut później policjant zgłasza się ponownie. - No powiem ci tak. Na tę Wawrzyszewską karetka nie będzie potrzebna. Pan jak usłyszał, ile trzeba czekać, jednak nie potrzebuje pomocy - stwierdził.

- Muszę was uprzedzić o długim okresie oczekiwania. Ja nie mam trzech czwartych zespołów w Warszawie - mówi dyspozytorka na kolejnych nagraniach. - Słuchaj, na Soczi jedzie karetka. Jedzie karetka, ale, uwaga! Jedzie z Legionowa. Tak że chwilę to zajmie - mówi z kolei ratownik do strażaka, który wezwał pomoc do pacjentki z warszawskich Stegien (około 30 kilometrów).

"To jest stan zagrożenia życia. Jesteście jedyną służbą, która może nam pomóc"

3 września strażacy pojechali do kobiety, która zasłabła na przystanku. Strażak opisuje, że kobieta jest już po dwóch zawałach i ma bypass, ale przy próbie podnoszenia, ma silne zawroty głowy. - Jak dla mnie opis, o którym mówisz, nie widząc pacjenta, to jest stan zagrożenia życia. To jest stan zagrożenia życia. Posłuchaj, my w tym momencie nie mamy żadnych sił i środków. Nie mamy wolnych zespołów. Jesteście jedyną służbą, która może nam pomóc - odpowiada dyspozytor.

Protest ratowników medycznych objął całą Polskę. W piątek 3 września aż 25 proc. karetek w kraju nie miało obsady. Do zgłoszeń wysyłano więc strażaków, żołnierzy lub policjantów. Ratownicy medyczni żądają lepszych warunków pracy i wyższych wynagrodzeń. Na dokumentach udostępnianych w mediach społecznościowych widać, że stawka godzinowa niektórych ratowników wynosi czasem zaledwie 25 złotych brutto (na kontrakcie).

"Godzina pracy ratownika medycznego, człowieka, od którego niejednokrotnie zależy czyjeś zdrowie, a nawet życie - największa wartość, wydzierana ze szponów śmierci w pocie, deszczu, upale i mrozie, w kombinezonie i masce, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku wyceniana jest w przeliczeniu na... 2 kalafiory i 2 kg ziemniaków" - czytamy we wpisie Komitetu Protestacyjnego Ratowników na Facebooku.