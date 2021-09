KE wnioskuje o kary dla Polski. "Wstaliśmy z kolan", "Płacimy za nielegalne działania PiS" [KOMENTARZE]

- Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie kar finansowych na Polskę w sprawie systemu dyscyplinowania sędziów - przekazał we wtorek komisarz do spraw sprawiedliwości UE Didier Reynders. Już 20 lipca KE nakazała Polsce wykonanie orzeczenia TSUE dotyczącego Izby Dyscyplinarnej z 15 lipca. Nasz kraj miał na to czas do 16 sierpnia. KE ostrzegła jednocześnie, że jeśli Polska tego nie zrobi, może spodziewać się kar finansowych.

KE chce kar dla Polski. Komentarze: "Wstaliśmy z kolan"

W mediach społecznościowych pojawiły się już pierwsze komentarze do decyzji unijnego organu. "Komisja Europejska zapowiedziała właśnie, że pozywa Polskę do TSUE o kary finansowe za niewykonanie wyroku o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej! Kolejne finansowe straty polityki PiS dla nas wszystkich!" - napisał europoseł Łukasz Kohut.

"Rząd Prawa i Sprawiedliwości szkodzi Polsce. Tracimy nie tylko reputację i prawa obywatelskie, ale także miliony euro. Dziś miliony, a jutro być może miliardy" - stwierdził europoseł Andrzej Halicki.

"Komisja Europejska, jako strażniczka traktatów, musi być konsekwentna w egzekwowaniu przestrzegania unijnego porządku prawnego przez państwa członkowskie, w tym wykonywania orzeczeń Trybunału. Stąd podjęte środki" - wyjaśnił adwokat Michał Wawrykiewicz.

"PiS skłócił nasz kraj z naszymi głównymi partnerami, zwłaszcza UE i USA Coraz częściej odczuwamy to finansowo Dziś Komisja Europejska zwróciła się do TSUE o karę finansową dla PL, w związku z faktem, że nie została zawieszona Izba Dyscyplinarna SN" - napisał poseł Paweł Poncyljusz z Koalicji Obywatelskiej.

"Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie kar finansowych na Polskę w sprawie Izby Dyscyplinarnej, która wciąż działa mimo wyroku tymczasowego TSUE. Wszyscy płacimy za nielegalne działania PiS-u" - zaznaczyła Janina Ochojska, europosłanka i prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej.

"Wstaliśmy z kolan" - stwierdził z przekąsem Sebastian Białach, dziennikarz Onetu.