Pogoda. Jaka będzie zima w Polsce? "La Nina" sprawi, że będzie mroźna i śnieżna

"Czekają nas okresy z silnym mrozem i spływem arktycznych mas powietrza do naszego regionu. Jednak niecała zima będzie mroźna. Pojawią się okresy z dodatnią anomalią temperatury" - podają synoptycy z portalu Fani pogody.

Zima 2021/2022. Prognoza pogody na grudzień i styczeń

Jak podaje portal Fani pogody, tegoroczna zima w Polsce, za sprawą zjawiska "La Nina" będzie mroźna. "La Nina" to anomalia pogodowa, która polega na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie niskiej temperatury na powierzchni wody; występuje we wschodniej części tropikalnego Pacyfiku (szczególnie u wybrzeży Ameryki Południowej). "La Nina" nad Pacyfikiem wpływem na pogodę na całym świecie - do różnych zakątków dociera zimne powietrze.

Zdaniem synoptyków, nie zabraknie również silnych opadów śniegu. Początek zimy może być dużo chłodniejszy niż w ubiegłym roku i już na początku grudnia należy spodziewać się niskich temperatur. "Niestety, pomimo że 'La Nina' zdaje się zapewnić nam chłodniejszy okres zimowy, nie potwierdza tego prognoza anomalii temperatury na styczeń 2022. Wygląda na to, że styczeń według prognoz długoterminowych będzie cieplejszy niż norma wieloletnia" - brzmi zapowiedź pogody na pierwszy miesiąc nowego roku.

Przypominamy, że norma wieloletnia to 30-letni okres, w odniesieniu do którego, prognozuje się średnią temperaturę i sumę opadów dla danego miesiąca.

Prognoza pogody na luty. Końcówka zimy raczej zimna

Zdaniem synoptyków, w lutym i w marcu możemy spodziewać się okresów z silnym mrozem. Pojawią się również słoneczne dni, a anomalie temperatury na koniec zimy sprawią, że temperatura może być o kilka stopni wyższa niż w ubiegłych latach.

Prognoza długoterminowa jest obarczona dużą niepewnością. Wynika to z ryzyka wystąpienia nagłych zjawisk meteorologicznych, jak i z różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych, statystycznych oraz równań matematycznych.