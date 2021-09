Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja, że Marianna Schreiber, żona polityka Prawa i Sprawiedliwości, pojawiła się na castingu do programu Top Model, emitowanego przez TVN. - Dzisiaj mnie nikt nie wspiera. Mąż nic nie wie. Myślę, że to po prostu przeczy jego spojrzeniu na obraz naszej rodziny. Jest politykiem. Żonie ministra nie wypada robić takich rzeczy - mówiła w trakcie castingu Schreiber.

Po emisji programu o żonie polityka zrobiło się bardzo głośno.

Trzaskowski: Zrozumiałbym szum, gdyby to poseł Schreiber postanowił zostać modelem

Do sprawy odniósł się Rafał Trzaskowski w rozmowie z Radiem ZET. - W ogóle nie rozumiem tego szumu. Pani Marianna Schreiber jest osobą całkowicie niezależną. Ja nie patrzę na nią tylko przez pryzmat tego, że jest żoną polityka. Jeśli ma tego typu ambicje, chce osiągnąć sukces w takim zawodzie, to należy życzyć jej powodzenia. Ma prawo do tego, by realizować swoje aspiracje - powiedział prezydent Warszawy. Dodał, że nie widzi powodu, aby tak :strasznie się interesować". - Jeśli ktoś ma aspiracje i ambicje, to tylko i wyłącznie dobrze to o nim świadczy - powiedział.

Trzaskowski podkreślił także, że zrozumiałby ten cały szum, "gdyby to poseł Schreiber postanowił zostać modelem". - Wtedy rzeczywiście można by się zastanawiać czy jest spójność pomiędzy tym, co mówi, a tym, co robi - stwierdził.

