W niedzielę Bogna Janke, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, zapraszała do Pałacu Prezydenckiego pracowników ochrony, którzy przygotowują się do protestu. - Usiądźmy przy jednym stole i porozmawiajmy o tym, ale miejmy na względzie to, że rząd nie ma fabryki pieniędzy, z której dosypuje każdemu, kto tylko wysunie żądania. Musimy się spotkać po drodze. Rząd zapowiada podwyżki i jest przedstawiona droga do tego, żeby sytuację w służbie zdrowia poprawić - powiedziała. - Chciałabym zaapelować do pracowników służby zdrowia, żeby nie odchodzili od pacjentów. Takich sytuacji być nie może, że nie ma karetki, że nie można dojechać do pacjenta - stwierdziła.

Przypomnijmy, w wielu miastach trwają protesty ratowników medycznych, którzy składają wypowiedzenia lub przedstawiają zwolnienia lekarskie. Zaostrza się również konflikt między samymi pracownikami. Te osoby, które zgadzają się wrócić do pracy za minimalną podwyżkę, spotykają się z gniewem innych ratowników. W sobotę ma się odbyć wielki protest pracowników ochrony zdrowia, a także ma powstać "Białe Miasteczko 2.0".

Ratownicy do Bogny Janke: Mamy być tanią siłą roboczą niewydolnego systemu?

Kancelaria Prezydenta będzie mediatorem?

We wtorek Janke poinformowała, że Kancelaria Prezydenta może pełnić rolę mediatora. - Zaprosiliśmy przedstawicieli zawodów medycznych oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na spotkanie poświęcone aktualnym problemom w służbie zdrowia - powiedziała cytowana przez Polską Agencję Prasową.

- Chcemy porozmawiać o postulatach tego środowiska. Zarówno ze strony rządu, jak i ze strony Kancelarii Prezydenta gotowość do spotkania jest. Jako minister odpowiedzialna za dialog społeczny czuję się zobowiązana i odpowiedzialna za to, żeby tam, gdzie jest problem, zaproponować spotkanie i wysłuchanie, na czym ten problem polega. Chętnie włączę się w taką rozmowę i wysłucham przedstawicieli zawodów medycznych. Z takiego spotkania na pewno przekażę relację panu prezydentowi - zapewniła. Jak dodała, spotkanie może się odbyć jeszcze w tym tygodniu.

Bogna Janke zaznaczyła, że takie spotkanie wymaga otwartości z obu stron. - Trzeba spotkać się pośrodku. Zazwyczaj nie jest tak, że jedna strona stawia żądania, a druga musi je zrealizować. Trzeba rozmawiać, żeby znaleźć kompromis, żeby każdy wyszedł z czymś z tego spotkania - stwierdziła, jak cytuje PAP.

Medycy odpowiadają

- Dziękujemy prezydentowi za zaproszenie, ale zdania w sprawie protestu medyków 11 września nie zmienimy. Białe Miasteczko 2.0 powstanie. Nie chcemy być lekceważeni, a taka sytuacja ma miejsce. Mamy nadzieję na spotkanie w Karpaczu z premierem i ministrem zdrowia, natomiast z prezydentem - z przyjemnością - po 11 września - powiedziała w rozmowie z Radiem ZET przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok.

Zwróciliśmy się do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z pytaniem, czy przyjmie zaproszenie Kancelarii Prezydenta. "Do naszej izby dotarło zaproszenie. Odpowiedzieliśmy na nie pozytywnie, jesteśmy otwarci na szeroki dialog na temat problemów ochrony zdrowia. Jako izba sami do rządzących kierujemy zaproszenia do dyskusji i mimo zdarzających się odmów, przedstawiciele OIL w Warszawie nie zamykają się na proponowane przez rządzących rozmowy, które mają dotyczyć systemu, medyków i pacjentów" - odpowiedziała na pytanie Gazeta.pl Okręgowa Izba Lekarska.

