Po ewakuacji do Polski niemal 60 proc. Afgańczyków złożyło wniosek o ochronę międzynarodową

Około 60 proc. Afgańczyków ewakuowanych do Polski złożyło już wniosek o ochronę międzynarodową. - Namawiamy, że jest to bardzo dobra, najlepsza i najszybsza droga do legalizacji pobytu w naszym kraju - przekazał wiceminister MSWiA Bartosz Grodecki. Rząd, jak zapowiedział Michał Dworczyk, przygotowuje także program wsparcia dla tych osób.

