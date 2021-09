Wielki protest pracowników ochrony zdrowia. "Białe Miasteczko 2.0"

Zobacz wideo Co mówią niezaszczepione osoby, które przez COVID trafiają do szpitala?

Protest rozpocznie się w sobotę o godz. 12:00 na placu Krasińskich w Warszawie. "Czas zaprotestować przeciwko pozorowanym reformom, działaniom doraźnym i chaotycznym, pustym obietnicom. Czas wspólnie walczyć o godne warunki pracy, uczciwe wynagradzanie pracowników ochrony zdrowia, o lepsze perspektywy dla młodych kadr" - napisała Naczelna Izba Lekarska. Jak dodała, samorząd lekarski upomina się o to od dawna. "Gdy cierpliwość się wyczerpuje, trzeba wyjść na ulicę i bezpośrednio odwołać się do szerokiej opinii publicznej, by uświadomić jej, jak trudna jest sytuacja polskiej ochrony zdrowia, kto za ten stan faktycznie odpowiada i jak można temu zaradzić" - czytamy w komunikacie.

Będzie "Białe Miasteczko 2.0"

Porozumienie Rezydentów informuje, że po zakończeniu demonstracji medycy rozstawią namioty i wzorem pielęgniarek z 2007 roku utworzą "Białe Miasteczko 2.0". Codziennie będą się tam odbywać konferencje prasowe, a pozostałą część dnia wypełnią warsztaty i panele edukacyjne. "Poruszać będziemy problematyczne obszary obecnego systemu z podziałem na dziedziny - w kolejności od najbardziej powszechnych problemów. Do udziału w dyskusji zachęcamy przedstawicieli wszystkich osób tworzących ochronę zdrowia oraz samych pacjentów - możemy naprawić to razem!" - podkreśla Porozumienie Rezydentów.

W poniedziałek medycy mieli się spotkać z Adamem Niedzielskim, jednak do niego nie doszło. "Nie godzę się na nawiązywanie dialogu bez udziału wszystkich przedstawicieli Komitetu protestacyjno-strajkowego" Wojciech Szaraniec, szef Porozumienia Rezydentów. "Panie ministrze, ma Pan do czynienia ze strajkiem wszystkich zawodów medycznych i personelu pomocniczego. Mówimy jednym głosem jako komitet protestacyjno-strajkowy i solidarnie apelujemy o naprawę Ochrony Zdrowia. Może Pan rozmawiać ze wszystkimi albo z nikim" - dodano na profilu Porozumienia Rezydentów.

