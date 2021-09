Spięcie Niedzielskiego z lekarzami na Twitterze. Do spotkania nie doszło. Medycy: "Wszyscy albo nikt"

Przypomnijmy, minister Adam Niedzielski powiedział w piątkowym programie "Sprawdzam" w TVN 24, że zaprosił do rozmowy Wojciecha Szarańca, przewodniczącego Porozumienia Rezydentów. Szaraniec odpowiedział na słowa Niedzielskiego, pisząc na Twitterze, że nie dostał żadnego zaproszenia. "Rozmawiał z Panem dyrektor Departamentu Lecznictwa i zapraszał w moim imieniu na spotkanie. Nie rozumiem tej reakcji. Zapraszam w poniedziałek na g. 9:00 do Ministerstwa Zdrowia" - skomentował jego tweet Adam Niedzielski.

W ostatni weekend Szaraniec zaproponował za pośrednictwem Twittera, by spotkanie odbyło się w środę 8 września. "Szanowny Panie Ministrze Niedzielski. Mimo szczerych chęci jak najszybszego spotkania ponownie proponuję rozmowę w środę 8.09.2021 w Karpaczu. Nie godzę się na nawiązywanie dialogu bez udziału wszystkich przedstawicieli Komitetu protestacyjno-strajkowego" - napisał szef Porozumienia Rezydentów. Adam Niedzielski odpowiedział mu, że niezależnie od możliwości porozmawiania w szerszym gronie w środę, będzie go oczekiwał także w poniedziałek o 9 rano.

W niedzielne popołudnie Porozumienie Rezydentów utrzymało stanowisko Wojciecha Szarańca. "Panie ministrze, ma Pan do czynienia ze strajkiem wszystkich zawodów medycznych i personelu pomocniczego. Mówimy jednym głosem jako komitet protestacyjno-strajkowy i solidarnie apelujemy o naprawę Ochrony Zdrowia. Może Pan rozmawiać ze wszystkimi albo z nikim" - napisano na Twitterze.

Spotkania nie było. Niedzielski: "Tu chyba nie chodzi o dialog". Medycy: Rozmowa ze wszystkimi, albo z nikim

Do poniedziałkowego spotkania Wojciecha Szarańca z ministrem zdrowia ostatecznie nie doszło. Szef resortu skomentował tę sytuację na Twitterze. "Szkoda, że z głośnych słów Wojciecha Szarańca - 'minister nie chce się ze mną spotkać' - została pustka. Moje zaproszenie zostało odrzucone. Tu chyba nie chodzi o dialog" - skwitował minister zdrowia Adam Niedzielski w swoim poniedziałkowym tweecie.

"Albo Pan, Ministrze, zaprosi do rozmów wszystkich przedstawicieli Komitetu Protestacyjnego, albo nikt z nas nie będzie chciał z Panem rozmawiać. Według głoszonego przez Pana hasła: 'Wszystkie ręce na pokład; my właśnie zjednoczyliśmy się i czekamy na propozycje rozmów" - odpowiedziało Niedzielskiemu Porozumienie Chirurgów.

Bogna Janke z Kancelarii Prezydenta do ratowników: Porozmawiajmy. Ale rząd nie ma fabryki pieniędzy, z której dosypuje każdemu, kto tylko wysunie żądania

Z apelem do ratowników medycznych wystąpiła też Bogna Janke, ministerka z Kancelarii Prezydenta RP podczas niedzielnego programu "7. Dzień Tygodnia" w Radiu Zet. Prowadzący Andrzej Stankiewicz zapytał ją, czy Andrzej Duda jest gotowy na spotkanie z ratownikami medycznymi, którzy walczą o wyższe wynagrodzenia. Ministerka potwierdziła, że rozmowa jest możliwa. - Chciałabym bardzo zaapelować do pracowników służby zdrowia, żeby nie odchodzili od pacjentów. Takich sytuacji być nie może, że nie ma karetki, że nie można dojechać do pacjenta, do osoby potrzebującej. Apeluję o to, żebyśmy usiedli do stołu i porozmawiali - mówiła Janke.

- Proszę, usiądźmy, porozmawiajmy, ale miejmy na względzie to, że rząd nie ma fabryki pieniędzy, z której dosypuje każdemu, kto tylko wysunie żądania. Musimy się gdzieś spotkać po drodze - zaznaczyła. Te słowa Bogny Janke wywołały w internecie falę komentarzy.

- I bardzo proszę, żebyście państwo brali pod uwagę to, że są określone możliwości. Rząd zapowiada podwyżki i jest przedstawiona droga dojścia do tego, żeby tę sytuację w systemie ochrony zdrowia poprawić - dodała.

Premier Morawiecki: Podwyżki będą, ale "konieczne są konsultacje"

Mateusz Morawiecki w sobotę rano mówił na antenie RMF FM, że "bardzo się niepokoi" protestami ratowników. - Dlatego zobowiązałem pana ministra zdrowia do rozmów, do negocjacji, do dialogu. Te rozmowy się toczą. Brałem udział w jednej rundzie tych rozmów parę miesięcy temu i jestem umiarkowanym optymistą, że poprzez podnoszenie jednocześnie uposażeń w służbie zdrowia, nie tylko ratowników, ale też przede wszystkim pielęgniarek, lekarzy, salowych, wszędzie tam chcemy, żeby nastąpiły istotne podwyżki - mówił premier. - Przedstawiamy spory budżet na najbliższe kilkanaście miesięcy. W tym roku jeszcze 6-procentowy fundusz nagród dla całej budżetówki. Na przyszły rok dodatkowe 3 procent funduszu nagród oraz 4,4 procent - na takim etapie negocjacji jesteśmy - na podwyżki dla budżetówki. To oznacza, że łączna pula podwyżek, nagród, premii, bonusów będzie naprawdę spora - zapewniał Morawiecki. - Ratownicy medyczni otrzymają podwyżki, ale konieczne są jeszcze w tej sprawie konsultacje - dodał.

