Pogoda długoterminowa. Jeszcze w tym tygodniu zrobi się gorąco. Na termometrach nawet 27 stopni

W poniedziałek pogoda w większej części kraju zapowiada się słonecznie i niemal bezchmurnie, choć nie najcieplej. Maksymalna temperatura powietrza wyniesie od 15 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 21 stopni na zachodzie. To skutek wyżu, którego centrum znajduje się na początku tygodnia nad obszarem Europy Środkowej.

Pogoda długoterminowa. Od środy wyraźne ocieplenie

Jak tłumaczył Tomasz Wasilewski z TVN Meteo, po wschodniej stronie wspomnianego wyżu płynie zimne powietrze pochodzące z północy, z kolei po zachodniej - znacznie cieplejsze powietrze z południa. Polska w ostatnich dniach znajdowała się po "chłodniejszej" stronie.

W najbliższym czasie wyż jednak przemieści się na wschód. Do Polski napłyną masy cieplejszego powietrza, a warunki pogodowe zostaną zdominowane przez niże. We wtorek na termometrach zobaczymy więc ok. 22-25 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - poniedziałek 6 września. Dużo słońca i wzrost temperatury

W drugiej połowie tygodnia, a dokładniej od środy możemy spodziewać się wyraźnego ocieplenia. Przed weekendem w niektórych regionach będzie nawet gorąco. Na zachodzie i południu temperatura powietrza podskoczy bowiem do 26-27 stopni Celsjusza - najcieplej będzie w Szczecinie, Zielonej Górze, Wrocławiu i Poznaniu.

W głębi kraju natomiast na termometrach zobaczymy 24-25 stopni. Noce także powinny być cieplejsze, a niebo pogodne. Jedynie miejscami na zachodzie lokalnie może spaść deszcz, gdzieniegdzie też zagrzmi.

Kiedy wypada równonoc jesienna w 2021? Skutki przesilenia mogą być odczuwalne

Pogoda. Wrzesień zapowiada się pogodniej niż poprzedni miesiąc

Ocieplenie i powrót letniej pogody zapowiadał także portal fanipogody.pl. Jak przekazano, gorące dni czekają nas przede wszystkim na przełomie pierwszej oraz drugiej dekady września. Co jednak bardziej istotne, miesiąc ten zapowiada się znacznie pogodniej niż sierpień.

Po kilku dniach z wyższą temperaturą powietrza w Polsce, wskaźniki na termometrach znów mogą nieco spaść. W połowie września na wschodzie temperatura ma obniżyć się do 15 stopni, a na zachodzie do 20 st. Z kolejnymi dniami będzie się coraz bardziej ochładzać i na termometrach zobaczymy ok. 13-17 stopni.