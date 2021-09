PKP z dużymi opóźnieniami, przyczyną awaria pod Krakowem. Nawet dwie godziny oczekiwania na pociąg

PKP informuje na swojej stronie, że przyczyną opóźnień jest awaria sieci trakcyjnej. Jak przekazał cytowany przez Onet Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, sieć trakcyjna na linii nr 8 została uszkodzona przez jeden z pociągów, który stanął w poprzek toru, około godziny 19:15. Spowodowało to częściowe zablokowanie ruchu między Zostowem a Niedźwiedziem.

Awaria PKP pod Krakowem. Na miejscu pracują służby, niektóre pociągi są opóźnione o ponad 100 minut

Służby, które pracują na miejscu, planują częściowe przywrócenie ruchu po godzinie 22:30 - wówczas udostępniony ma zostać jeden tor. Pełna naprawa awarii może potrwać do późnych godzin nocnych.

W związku z awarią PKP odnotowuje duże opóźnienia. Przykładowo, pociąg jadący z Gdyni do Rzeszowa jest opóźniony o 108 minut (stan na godzinę 22), pociąg "Łokietek" z Krakowa do Warszawy Wschodniej - o 83 minuty, "Malinowski" (Przemyśl Główny - Warszawa Wschodnia) o 121 minut a "Chopin" (Warszawa Wschodnia - Wiedeń) - o 96 minut. Z kolei pociąg jadący z Ostrowca Świętokrzyskiego do Krakowa został odwołany na części trasy (na odcinku od stacji Miechów do stacji Kraków Główny wprowadzono komunikację zastępczą).

Bieżące opóźnienia można sprawdzać na stronie PKP pod TYM adresem.