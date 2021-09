Piknik Radia Maryja. Biskup Śmigiel: Miłość cielesna w małżeństwie jest jak modlitwa

Jak podaje portal radiomaryja.pl, piknik słuchaczy tej stacji rozpoczął się 4 września o 11:00. Głównym punktem wydarzenia była msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Wiesława Śmigla. W trakcie homilii duchowny zwrócił uwagę na hasło pikniku - "Dziękczynienie w Rodzinie". Biskup zauważył, że każde małżeństwo powinno ponosić trud próby ocalenia związku, zwłaszcza wówczas, gdy przeżywa on kryzys.

Piknik Radia Maryja. Biskup apelował o ponoszenie trudów "ocalenia małżeństw i rodzin"

W kazaniu biskup Śmigla przywołał fragment Listu św. Pawła do Kolosan. - Tekst ten powstał w odpowiedzi na niepokoje, które we wspólnocie chrześcijańskiej wzbudziły nauki niektórych nauczycieli, którzy przybyli z zewnątrz. Pod ich wpływem niektórzy chrześcijanie zaczęli wybierać z nauki Chrystusa tylko niektóre elementy i zasady, które wydawały się im atrakcyjne, potrzebne lub modne - mówił. Duchowny dodał, że niektórzy chrześcijanie zaczęli traktować Kościół jak hipermarket, z którego można wybrać sobie to, co się podoba lub to, na co ma się ochotę.

Biskup uznał, że problemy Kolosan przypominają te współczesne, a tematy poruszone w Biblii są nadal aktualne i nie trzeba ich tłumaczyć. Dalej dodał, że w dalszej części listu św. Paweł tłumaczy, jak ważne jest znaczenie ciała i ducha.

- Teologię ciała ludzkiego rozwinął w swoim nauczaniu św. Jan Paweł II, w którego Sanktuarium dzisiaj jesteśmy, podkreślając, że jesteśmy Świątynią Ducha Świętego, a miłość cielesna, jeśli jest realizowana w małżeństwie sakramentalnym, jest jak modlitwa, która uświęca. Z tego wynikają daleko idące konsekwencje. Ciało człowieka jest ważne i trzeba o nie dbać, ale nie posuwać się do próżności w tym zakresie - podkreślił duchowny apelując, by nie rezygnować z prób ocalenia małżeństwa czy rodziny, która przechodzi kryzys.

W mszy świętej w Toruniu udział wziął m.in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Następnie o godzinie 14:00 na widzów czekał koncert Bogdana Trojanka i zespołu Terne Roma, a później koronka, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, procesja różańcowa i koncert zespołu Bayer Full.

