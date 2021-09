Kard. Nycz: Osoby, które unikają szczepień, wchodzą w zakres przykazania "nie zabijaj"

Kardynał Kazimierz Nycz mówił, że osoby, które unikają szczepień, wchodzą w zakres piątego przykazania "nie zabijaj". Cały wywiad dostępny jest na Polsat News.

Kardynał Kazimierz Nycz o COVID-19: Sam doświadczyłem, czym jest COVID

Kardynał Kazimierz Nycz odniósł się do obecnej sytuacji związanej z koronawirusem. - W życiu trzeba komuś wierzyć. Wierzę naukowcom, lekarzom, wierzę opiniom tego typu. Mówię to, szanując ludzką wolność. Ludzie zrobią sobie z tym według swojej opinii, co zechcą. Sam doświadczyłem, czym jest COVID-19, byłem w szpitalu - powiedział kardynał Nycz.

- Patrzyłem na tych ludzi, leżałem z nimi przez dwa tygodnie, widziałem, jak poważna jest to choroba i jak trzeba szukać racjonalnych środków, żeby się przed nią zabezpieczać, a jednocześnie chronić innych ludzi, z którymi się spotykamy przed niebezpieczeństwem tej choroby, na którą cierpi nie tylko Polska, ale cała Europa i świat - wspomina duchowny. - Osoby, które unikają szczepień, wchodzą w zakres piątego przykazania "nie zabijaj" - dodał kardynał.

Kard. Kazimierz Nycz o uchodźcach. "Ci, którzy chcą pomóc, powinni mieć taką możliwość"

Kardynał Nycz zwrócił uwagę na to, jak ważna jest pomoc potrzebującym, zastrzegając jednak, że strzeżenie granic jest obowiązkiem każdego kraju. - Przy tym szanujemy absolutnie ten podstawowy obowiązek każdego państwa, żeby strzec granicy kraju jako granicy i co do tego nie ma wątpliwości - powiedział kard. Nycz. Duchowny zauważył jednak, że ta kwestia nie powinna być argumentem, który prowadzi do tego, że pomoc uchodźcom nie jest w ogóle umożliwiana. - Ludzie, którzy rzeczywiście chcą pomóc wodą, śpiworem, powinni mieć możliwość dostępu do tych ludzi niezależnie od tego, po której stronie są - dodał.

- Powiem tak: obowiązkową odpowiedzią Kościoła jest pomoc charytatywna. Myślę, że to, iż jutro w całej Polsce odbywa się składka na pomoc Afganistanowi, jest tego wyrazem - powiedział kardynał Kazimierz Nycz. - I taka sama pomoc ze strony Kościoła: humanitarna, ludzka, charytatywna, należy się tym, którzy cierpią, jeżeli są na polskiej granicy - dodał duchowny w rozmowie z Polsat News.

Jak podaje IAR, w niedzielę 5 września w kościele w Polsce jest dziś obchodzony "Dzień Solidarności z Afgańczykami". O modlitwę i pomoc materialną dla mieszkańców Afganistanu poprosił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki. W Polsce już działają Centra Migrantów i Uchodźców, prowadzone przez Caritas Polska oraz Caritas diecezjalne.