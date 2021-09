Uczestnicy sondażu zostali zapytani przez SW Research jak ich zdaniem zmienia się polska szkoła pod rządami ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie portalu rp.pl i opublikowane w niedzielę 5 września.

Sondaż. Tylko 13,2 proc. badanych twierdzi, że reformy Przemysława Czarnka pozytywnie wpływają na szkołę

Z badania wynika, że aż 57 proc. ankietowanych uznało, że szkoła poddana reformom ministra edukacji zmienia się na gorsze. 13,2 proc. respondentów twierdzi natomiast, że Przemysław Czarnek sprawia, że placówki oświatowe są w Polsce lepsze. 16,6 proc. odpowiedziało, że nie zmienia on szkoły ani na lepsze, ani na gorsze. 13,2 proc. badanych nie miało zdania w tej sprawie.

SW Research podało też, że w sukces reform Przemysława Czarnka częściej wątpią kobiety (59 proc.) niż mężczyźni (55 proc.). Najbardziej negatywnie nastawieni do zmian ministra edukacji są osoby do 24. roku życia (65,7 proc. czyli dwie na trzy przewidują negatywny wpływ działań MEiN na szkoły) oraz respondenci z wykształceniem wyższym (63 proc.).

Pogorszenia się stanu oświaty po reformach Przemysława Czarnka spodziewają się ankietowani, których dochody wynoszą od 3001 do 5000 zł (jest to 63 proc. respondentów tej grupy) oraz osoby z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (67 proc.).

Badanie SW Research zostało przeprowadzone w dniach 1-2 września 2021 roku. Udział w nim wzięło 800 dorosłych użytkowników internetu.

52 proc. badanych ocenia Przemysława Czarnka negatywnie

W środę 1 września udostępniono inny sondaż, w którym ankietowani ocenili samego Przemysława Czarnka. Badanie przeprowadzone przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna dla Wirtualnej Polski wykazało, że 39 proc. respondentów "zdecydowanie negatywnie" ocenia ministra edukacji, a kolejne 13 proc. - "raczej negatywnie". Szefa resortu edukacji "zdecydowanie pozytywnie" postrzega sześć proc. badanych, a "raczej pozytywnie" - 10 proc. pytanych osób. 32 proc. ankietowanych nie miało zdania na temat Przemysława Czarnka.

Sondaż przeprowadzono w dniach 27-31 sierpnia 2021 roku na grupie 1065 dorosłych osób.

