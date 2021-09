Alerty RCB ws. stanu wyjątkowego. Jakie zasady obowiązują na tych terenach?

Zobacz wideo Prof. Dudek: PiS miał zadyszkę sondażową. Postanowił podgrzać atmosferę

W sobotę 4 września Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało wiadomości SMS do mieszkańców powiatów województwa podlaskiego i lubelskiego, na których został wprowadzony stan wyjątkowy. O czym należy pamiętać?

REKLAMA

Stan wyjątkowy w Polsce. RCB przypomina o obowiązujących zasadach

Stan wyjątkowy został wprowadzony w 115 miejscowościach województwa podlaskiego oraz 68 miejscowościach województwa lubelskiego. Rządowe centrum bezpieczeństwa przypomina o ograniczeniach, które w związku z nim obowiązują:

zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach;

zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi;

obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez przebywające w miejscach publicznych osoby, które ukończyły 18 lat, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat - legitymacji szkolnej;

zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym, obowiązujący całą dobę;

zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech miejsc, obiektów lub obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną, również w przypadku, gdy miejsca te, obiekty lub obszary stanowią tło dla wizerunku funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji oraz żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (zakaz nie dotyczy funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej i Policji oraz żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania służbowe);

ograniczenie dostępu do informacji publicznej przez odmowę udostępnienia w sposób określony w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Listę osób, których zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym nie dotyczy, można przeczytać na stronie rządowej.

Zarzuty dla dziennikarza. Policja odpowiada Onetowi: Relacja nierzetelna

Szef MSWiA: "Po drugiej stronie granicy są ludzie, którzy mogą posunąć się do radykalnych decyzji"

Na temat powodów wprowadzenia stanu wyjątkowego wypowiedział się między innymi szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński. Jego zdaniem podjęte działania są adekwatne do sytuacji.

- Od kilku tygodni mamy do czynienia z głębokim kryzysem migracyjnym. Reżim Łukaszenki w odwecie chce wrócić do sytuacji z 2015 roku. Problem nie dotyczy 30 osób przebywających w pobliżu Usnarza Górnego. To jedynak czubek góry lodowej, który chciałby nam zafundować Łukaszenka - powiedział minister, dodając, że próby nielegalnego przekroczenia granicy to nie jedyny powód podjęcia takich kroków. - Drugi powód decyzji o wprowadzeniu stanu wyjątkowego są manewry Zapad 2021. Znamy scenariusze tych manewrów. Po drugiej stronie granicy rządzą ludzie, którzy są w stanie posunąć się do radykalnych decyzji - zaznaczył.

Wąsik o stanie wyjątkowym: Mamy 100 nowych posterunków na drogach wjazdowych