Pogoda na wrzesień. Lato jeszcze powróci? Możliwe nawet 29 stopni!

Wiele wskazuje, że po chłodnej końcówce sierpnia i nie najcieplejszym pierwszym weekendzie września, do Polski powróci jeszcze lato. Niektórzy synoptycy zapowiadają wręcz niemalże upały! Sprawdziliśmy, czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie.

Prognoza pogody. Najbliższe dni będą ciepłe i słoneczne

Prognozy wskazują, że od wtorku temperatura w prawie całym kraju zacznie przewyższać 20 stopni. Od czwartku wartości będą osiągać już nawet 26 stopni! Najcieplej będzie na zachodzie kraju - w Szczecinie, Zielonej Górze, Wrocławiu i Poznaniu. Do tego możemy liczyć także na duże ilości słońca i zaledwie przelotne zachmurzenia. Pogoda w przyszłym tygodniu zapowiada się więc bardzo obiecująco. Noce pozostaną jednak zimne - na niektórych terenach możliwe będą wręcz przymrozki.

Według portalu fanipogody.pl, gorących dni możemy spodziewać się przede wszystkim na przełomie pierwszej i drugiej dekady września. Co jednak bardziej istotne, wrzesień ma okazać się o wiele bardziej pogodny od poprzedniego miesiąca. Także wyładowania atmosferyczne nie będą tak dotkliwe, jak w miesiącu ubiegłym. Warto przy tym wspomnieć, że model klimatyczny CFS wskazuje, że wrześniowa temperatura powinna plasować się w normie wieloletniej.

Synoptycy portalu przedstawili także prognozę modelu GFS, według którego w piątek 10 września w Polsce mogą zostać odnotowane bardzo wysokie wartości temperatury - w niektórych regionach termometry pokażą nawet 29 stopni. Dotyczy to miejscowości na terenie Dolnego Śląska. Inny z modeli (ECMWF) podobnie wysokie wartości datuje jednak odrobinę później, w okolicy weekendu 11-12 września. Tak czy inaczej, wiele wskazuje na to, że do Polski powróci jeszcze lato.