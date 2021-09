Tragiczny wypadek niedaleko Mikołajek. Dwie osoby spłonęły w aucie

Na drodze wojewódzkiej nr 643 z Mikołajek do Giżycka na Mazurach w pobliżu miejscowości Olszewo doszło w piątek do śmiertelnego wypadku. Samochód osobowy wypadł z drogi i wpadł do rowu, gdzie stanął w płomieniach. Pasażerów nie udało się uratować. Droga była przez kilka godzin zablokowana.

Agencja Gazeta/FB