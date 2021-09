Żabka krytykowana za kopiowanie stylu instagramerki. "Shame on us. Przepraszamy"

Do niedawna na kontach sieci sklepów Żabka w mediach społecznościowych regularnie mieliśmy okazję oglądać posty z grafikami produktów dostępnych w sklepach połączone z rozmaitymi słownymi zabawami. Od końca sierpnia stylistyka uległa jednak zmianie.

REKLAMA

Zobacz wideo Policjantka uratowała dziecko krztuszące się w sklepie

Żabka. Internautom nie spodobał się nowy styl

Dotychczasowe wpisy zastąpiono grafikami w stylu memów z jaskrawymi kolorami, rozciągniętymi fontami m.in. Comic Sans oraz celowo nieudolnie wkomponowanymi elementami wizualnymi.

Internauci szybko wychwycili duże podobieństwo do innego konta na Instagramie, które jest poświęcone sklepowi. Chodzi o profil "frogshoposting", który jest prowadzony przez panią Violę, kasjerkę jednego ze sklepów sieci Żabka. 21-latka na swoim koncie ukazywała kulisy pracy za ladą sklepu. Namawiała też do zbierania żappsów, recenzowała nowe produkty. Jej praca w mediach społecznościowych spotkała się z bardzo pozytywną reakcją internautów, którzy docenili jej poczucie humoru i charakterystyczny styl.

Śmierć we Wrocławiu. Konsulat Generalny Ukrainy włączył się w śledztwo

W sieci pojawiły się komentarze krytykujące sieć. Jak się okazało, Żabka wynajęła agencję marketingową, która miała zająć się dostosowaniem swojej oferty do oczekiwań klientów. Ich pomysł na prowadzenie konta na Instagramie okazał się jednak bardzo podobny do stylu, który stworzyła wcześniej Viola. Internauci mieli też za złe sieci, że nie zaprosili do współpracy 21-letniej instagramerki.

Sieć Żabka opublikowała przeprosiny

Żabka opublikowała w mediach społecznościowych przeprosiny. "Cześć, chcieliśmy dobrze, a wyszło... no właśnie. Oceniacie nas i słusznie, ale naszym zdaniem, nie za to co zrobiliśmy, ale czego nie zrobiliśmy. A czego nie zrobiliśmy? Nie zaprosiliśmy Violi do naszej komunikacji! Shame on us. Przepraszamy" - czytamy na Instagramie Żabka Polska.

Viola, przepraszamy, że przez nasze działania poczułaś się niedoceniona. Czytamy internety, lubimy memy i język, którym mówi internet. To cały memiczny świat był naszą inspiracją, a że mamy ten sam temat, czyli Żabkę to wyszło za blisko. Violu, jako twórca, pokazujesz Żabkę oczami pracownika i jest to piękne, ale szczerze my jako korporacja nie mieliśmy odwagi. Rozumiemy, że to mogło zaboleć. Viola frogshoposting wchodzisz w to?

- pisze sieć.

Żabka postanowiła też utworzyć Radę Programową Instagrama Żabki, aby takie sytuacje nie miały miejsca w przyszłości. Firma potwierdziła, że komunikacja w mediach społecznościowych jest opracowywana przez wewnętrzny zespół marketingu we współpracy z Grupą Kreatywną Cukier, która również przeprosiła Violę.

Jesteśmy zaskoczeni komentarzami wskazującymi na kopiowanie pomysłów innych twórców w naszej najnowszej kampanii w social media. Czerpie ona z szeroko pojętej kultury internetu, w tym memów nawiązujących do estetyki lat '00, która trafia do grupy naszych młodszych klientów i jest wykorzystywana przez wiele marek. Znamy twórczość frogshoposting, doceniamy jej zaangażowanie jako twórczyni treści związanych z naszą siecią, dlatego skontaktowaliśmy się z nią, by wyjaśnić tę sprawę

- przekazała Żabka w oświadczeniu prasowym przesłanym redakcji Wirtualnych Mediów.

Sezon na grzyby. Które grzyby trujące są podobne do jadalnych? [PORADNIK]

Tłum chce igrzysk i znalazł ofiarę. Moim zdaniem wiele z tych ocen jest jednak zbyt pochopna. Czy Żabka "ukradła styl komunikacji" influencerki? Nie, bo podobny pomysł czy styl komunikacji nie podpadają pod naruszenie praw autorskich

- mówił w rozmowie z portalem Maciej Petrukiewicz, specjalista. ds. influencer marketingu. Jego zdaniem sieć zwyczajnie nie wykorzystała potencjału Violi, która byłaby bardzo autentyczną ambasadorką firmy.