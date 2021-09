Pod koniec sierpnia funkcjonariusze policji przyjęli zawiadomienie o kradzieży drogocennych dzieł sztuki od duchownego z Kolegium Księży Jezuitów. Skradziono krzyż na kamiennym postumencie oraz trzy obrazy z końca XVIII wieku. Wartość wszystkich przedmiotów została określona na niemal 100 tys. zł.

Warszawa. Policja zatrzymała byłego jezuitę i jego wspólnika

"Policjanci w niespełna kilkanaście godzin ustalili, że za sprawą może stać 57-latek, który od czasu do czasu zamieszkiwał w domu zakonnym w związku z wykonywaniem tam posługi. Rozstając się z ośrodkiem, postanowił zabrać rzeczy, które nie należały do niego" - przekazał podkom. Robert Koniuszy z Komendy Rejonowej Policji na Mokotowie w Warszawie.

Do pomocy w wyniesieniu i przewiezieniu skradzionych przedmiotów zatrudnił swojego 42-letniego przyjaciela. Zabytki powędrowały do mokotowskiego mieszkania, w którym rezydowali obaj mężczyźni. W trakcie jego przeszukania policja odnalazła skradzione przedmioty.

Policjanci natrafili również na dowód osobisty 91-letniej kobiety oraz akt notarialny, z którego wynikało, że jej majątek został przepisany na podejrzanego o kradzież 42-latka. Policjanci podejrzewali, że mężczyźni mogli dopuścić się oszustwa i próby wyłudzenia majątku od starszej kobiety.

Warszawa. Mężczyźni zmanipulowali 91-letnią kobietę. Jeden z nich wziął z nią ślub

"Kobieta kilka miesięcy wcześniej trafiła do szpitala. Po hospitalizacji seniorce przydzielono opiekę socjalną, ponieważ nie była w stanie sama o siebie zadbać. Pracownica socjalna w określonych godzinach doglądała starszej pani. W mieszkaniu regularnie zaczął pojawiać się 42-latek przejawiający troskę i wkupujący się stopniowo w łaski seniorki" - przekazała policja.

Mężczyzna, który pełnił również funkcję przewodniczącego wspólnoty mieszkaniowej, nakłonił kobietę do notarialnego upoważnienia go do załatwienia wszystkich spraw urzędowych i majątkowych, a także do zarządzania jej pieniędzmi.

Dzięki upoważnieniu mężczyzna przejmował od listonosza emeryturę kobiety. Oficjalnie miał ją wykorzystywać na zakupy i opłaty, ale - jak podkreśla policja - lodówka kobiety świeciła pustką. Mężczyzna nie posiadał źródła własnego dochodu. Nie był nigdzie zatrudniony. A 91-latce przedstawił swojego 57-letniego kolegę.

Policja ustaliła również, że były jezuita zawarł z 91-latką związek małżeński. "Ta kwestia jest obecnie wyjaśniana przez prokuratora i śledczych" - przekazała KRP na Mokotowie w Warszawie.

Warszawa. Podejrzanym o kradzież i oszustwa grozi do 8 lat więzienia

Obu mężczyznom postawiono zarzuty kradzieży oraz oszustwa polegającego na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej kwocie 9100 zł. Mężczyźni mieli wykorzystać niezdolność kobiety do należytego pojmowania swoich działań, uzyskując od niej notarialne pełnomocnictwo do pobierania należności w postaci świadczenia emerytalnego.

Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanych, argumentując, że mężczyźni mogą mataczyć w sprawie lub zacierać ślady. Sąd nie przychylił się do wniosku śledczych. Zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru. Obu mężczyznom grozi kara do 8 lat więzienia.