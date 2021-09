W czwartek po południu prezydent podjął decyzję o podpisaniu rozporządzenia ws. wprowadzenia stanu wyjątkowego na terenie wskazanym w rządowym wniosku. Dokument został opublikowany w Dzienniku Ustaw i wszedł w życie. Stan nadzwyczajny będzie obowiązywał przez 30 dni w łącznie 183 miejscowościach - 115 w województwie podlaskim i 68 w województwie lubelskim.

REKLAMA

Na decyzję prezydenta reagują politycy, publicyści i obrońcy praw człowieka. Aktywiści utworzyli specjalną stronę internetową: graniceprzyzwoitosci.pl, na której opublikowali oficjalny apel do rządzących. Podpisy złożyło już pod nim ponad 1600 osób. Są wśród nich m.in.: były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, prawnik Wojciech Sadurski czy reżyserka Agnieszka Holland.

Zobacz wideo Wsiadamy na statek. Później już tylko ponton i dotrzemy do stacji badawczej UAM

Autorzy oświadczenia podkreślają, że choć pochodzą z różnych środowisk, partii czy stowarzyszeń, to przyświeca im wspólny cel. Zaznaczają, że reprezentują wyłącznie siebie, a nie organizacje, z którymi są związani.

"Wszyscy jesteśmy oburzeni postępowaniem polskich służb na granicy z Białorusią i zaniepokojeni możliwymi skutkami oraz dalszym rozwojem tej sytuacji, widząc w działaniach władz wyłącznie zapowiedź eskalacji brutalności i okrucieństwa, które nie tylko są naganne, ale również skrajnie nierozumne. Uważamy, że nadszedł dziś czas nie na wyrażanie sprzeciwu i artykułowanie poglądów, które są przecież od dawna znane, ale na aktywny opór wobec działań władz" - piszą sygnatariusze apelu.

Jak zaznaczają, trudna sytuacja na granicy jest dla nich zrozumiała. Zdają sobie także sprawę, jaką rolę w tej sytuacji odgrywa białoruski reżim. "Nie mamy jednak złudzeń, że budzące nasze oburzenie brutalne zatrzymywanie przybywających z Białorusi nie zdoła powstrzymać przysyłania następnych i nie rozwiąże problemu" - oceniają.

"Natychmiastowe zaprzestanie przez TVP i Polskie Radio rozpowszechniania kłamliwej i niebezpiecznej propagandy"

Wśród żądań skierowanych do rządzących autorzy apelu wymieniają:

Natychmiastowe przyjęcie wniosków o azyl od wszystkich osób, które chcą takie wnioski złożyć, przebywających na granicy polsko-białoruskiej oraz w jej okolicach.

Skierowanie tych osób do ośrodków dla uchodźców i zapewnienie im podstawowej opieki.

Umożliwienie osobom cywilnym, w tym zwłaszcza wolontariuszom organizacji społecznych patrolowania rejonu przygranicznego i możliwości kontaktu z przebywającymi tam obcokrajowcami – imigrantami i uchodźcami – w celu zapewnienia im pomocy.

Umożliwienie osobom cywilnym, w tym zwłaszcza wolontariuszom organizacji społecznych patrolowania regionu przygranicznego w celu społecznej kontroli działania służb państwa.

Natychmiastowe zaprzestanie przez TVP i Polskie Radio rozpowszechniania kłamliwej i niebezpiecznej, opartej na najgorszych wzorcach propagandy, odczłowieczającej ludzi szukających ratunku i pomocy na polskiej granicy, a jako wrogów Polski określającej ludzi usiłujących im pomóc i sprzeciwiających się polityce władz. Właśnie taka propaganda stała u podstaw najstraszliwszych totalitaryzmów. Jej uprawianie jest zbrodnią.

Kamiński wyjaśnia, dlaczego wprowadzono stan wyjątkowy. Dwa główne powody

W opinii sygnatariuszy problem na polskiej granicy musi zostać rozwiązany w sposób realny, a nie tylko, jak piszą: "odsunięty od naszych oczu za zasiekami, kordonami i ekranami telewizorów pokazującymi nieprawdę". "Celem tych, którzy używają ludzi jako amunicji w walce z Polską i Unią Europejską, nie są po prostu ludzie przemycani przez granice. Celem jest destabilizacja państw członkowskich i całej Unii" - kończą.

Całe oświadczenie można przeczytać tutaj.

Stan wyjątkowy w Polsce. "Szczególne zagrożenie bezpieczeństwa obywateli"

Rada Ministrów we wtorek wystąpiła do prezydenta z rozporządzeniem o wprowadzenie stanu wyjątkowego. W projekcie uchwały rząd wyjaśnia, że wejście w życie nadzwyczajnego środka ma związek ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego w związku z obecną sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Według danych Straży Granicznej na 25 sierpnia, tylko w tym miesiącu doszło do ponad 3000 prób nielegalnego przekroczenia granicy.

Rada Ministrów ocenia, że "wyjątkowy charakter oraz nadzwyczajna skala presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej mają swoje źródło w zamierzonych i zaplanowanych działaniach służb białoruskich, ukierunkowanych na destabilizację sytuacji na granicy z Polską oraz innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, tj. Litwą i Łotwą. Przedmiotowe działania przybierają postać "wojny hybrydowej prowadzonej przez białoruski reżim".

Stan wyjątkowy. "Prezydent bezobjawowy". Fala komentarzy po decyzji Dudy

Rząd wskazuje, że wprowadzenie stanu wyjątkowego jest podyktowane koniecznością "zapewnienia pełnej skuteczności działań podejmowanych przez Straż Graniczną, a także Wojsko Polskie"; "pozwoli funkcjonariuszom Straży Granicznej i żołnierzom Sił Zbrojnych na skuteczne realizowanie zadań w obszarze przygranicznym objętym sytuacją kryzysową".

Rada Ministrów podkreśliła w rozporządzeniu, że "spełnione są dwie z trzech możliwych przesłanek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, tj. zagrożenia bezpieczeństwa obywateli oraz zagrożenia porządku publicznego". Zaznaczono jednocześnie, że zaproponowany katalog ograniczeń jest dostosowany do stopnia i charakteru zagrożeń na ściśle określonym obszarze położonym bezpośrednio przy granicy z Białorusią.