Terespol. Niemiec przewoził czteromiesięczne szczenięta w bocznych ścianach bagażnika

Na przejściu granicznym w Terespolu doszło do próby przemytu zwierząt - poinformowała Krajowa Administracja Skarbowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Ochojska: Wprowadzenie stanu wyjątkowego przy granicy to pomysł haniebny

Niecodzienna zawartość bagażnika. Na granicy w Terespolu doszło do próby przemytu zwierząt

26 sierpnia 2021 r. do odprawy celnej w Oddziale Celnym Drogowym w Terespolu zgłosił się obywatel Niemiec, który podróżował samochodem osobowym. Mężczyzna chciał przekroczyć granicę polsko-białoruską, by dostać się do swojego kraju.

Funkcjonariusze przeprowadzili standardową kontrolę jego samochodu. Wewnątrz, a dokładniej w bocznych ścianach bagażnika, mężczyzna ukrył cztery psy rasy Pomeranian Spitz (szpic miniaturowy). Mężczyzna przekonywał, że psy należą do niego i chce przewieźć je z Białorusi do Erzhausen w Niemczech, gdzie mieszka.

Rząd chce wprowadzić stan wyjątkowy. Podobne decyzje podęła Litwa i Łotwa

Funkcjonariusze stwierdzili jednak nieprawidłowości i braki w dokumentach weterynaryjnych szczeniąt. Obywatel Niemiec, wraz ze zwierzętami, został cofnięty na Białoruś, a za próbę przemytu został ukarany mandatem w wysokości 2,4 tys. zł. - podaje Krajowa Administracja Skarbowa.

Kiedy psy mogą być transportowane przez granice?

Transportowanie zwierząt jest objęte pewnymi zasadami. Psy mogą być transportowane w celach handlowych i wówczas podlegają kontroli służb granicznych, a ich przejazd przez granicę wymaga opłaty w związku z prowadzoną działalnością. Można również przewozić psy prywatnie, w celach niehadlowych. Wówczas jedna osoba może przewieźć pięć zwierząt.

Zwierzę, które będzie przekraczać granicę, musi mieć minimum 15 tygodni, paszport, wszczepiony mikroczip oraz być zaszczepione przeciwko wściekliźnie. W przypadku przewożenia zwierząt do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Finlandii wymagana jest również profilaktyka przeciw tasiemcom - podaje Biznes Wprost.

Miejscowości, które mają być objęte stanem wyjątkowym [LISTA]

Główny Inspektorat Weterynarii opublikował dane dotyczące paszportów zwierząt i fałszowania dokumentów. W zeszłym roku wystawiono ok. 93 tys. paszportów, a do wystawiania paszportów upoważnionych jest w Polsce ponad sześć tys. lekarzy weterynarii. - Skala nieprawidłowości (sto nieprawidłowych dokumentów wydanych przez 17 weterynarzy - red.) wydaje się więc nadal niewielka - mówił Witold Katner, rzecznik prasowy Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".