W czwartek po południu prezydent podjął decyzję o wydaniu rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na terenie wskazanym we wniosku. Przypomnijmy, że stan ten ma zostać wprowadzony na 30 dni w łącznie 183 miejscowościach - 115 w województwie podlaskim i 68 w województwie lubelskim.

Kamiński: Działamy w sposób adekwatny do sytuacji

Szczegóły ograniczeń, które wynikają z wprowadzenia stanu wyjątkowego przekazał na konferencji prasowej szef MSWiA Mariusz Kamiński.

- Od kilku tygodni mamy do czynienia z głębokim kryzysem migracyjnym. Reżim Łukaszenki w odwecie chce wrócić do sytuacji z 2015 roku. Problem nie dotyczy 30 osób przebywających w pobliżu Usnarza Górnego. To jedynek czubek góry lodowej, który chciałby nam zafundować Łukaszenka - mówił.

- Nie pozwolimy, żeby Polska była kolejnym szlakiem przerzucania ludzi na teren UE. Nie pozwolimy, żeby nasze bezpieczeństwo było narażone na szwank - dodał Kamiński.

Jak podkreślił, wzrost nielegalnych przekroczeń granicy to nie jedyny powód wprowadzenia stanu wyjątkowego w pasie granicznym z Białorusią.

- Drugi powód decyzji o wprowadzeniu stanu wyjątkowego są manewry Zapad 2021. Znamy scenariusze tych manewrów. Po drugiej stronie granicy rządzą ludzie, którzy są w stanie posunąć się do radykalnych decyzji - zaznaczył szef MSWiA.

Mariusz Kamiński zapewnił, że rząd wprowadza ograniczenia działając "w sposób proporcjonalny, adekwatny do sytuacji". - Kierujemy się przede wszystkim bezpieczeństwem naszych obywateli zamieszkujących te tereny - podkreślał.

- Jestem przekonany, że są to działania racjonalne, adekwatne i proporcjonalne do zagrożenia. Sytuacja jest niebezpieczna, musimy się odpowiednio do tego przygotować. Chcemy pokazać reżimowi Łukaszenki, że te metody, które chce zastosować będą nieefektywne - zakończył.

Jakie ograniczenia wynikają z wprowadzenia stanu wyjątkowego?

Najważniejsze ograniczenia swobód obywateli wymienił zastępca szefa MSWiA Maciej Wąsik. Były to:

Zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym z wyjątkiem osób, które mieszkają na tym terenie, posiadają tam nieruchomości, uczniów i ich opiekunów, także m.in. osób, które załatwiają tam sprawy administracyjne lub związane z kwestiami zarobkowymi.

Zawieszenie prawa do organizacji zgromadzeń publicznych na terenie objętym stanem wyjątkowym

Zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów granicznych oraz osób je strzegących

Obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego, a w przypadku dzieci legitymacji szkolnej.

Maciej Wąsik zapytany, czy media będą mogły relacjonować sytuację na polsko-białoruskiej granicy odpowiedział, że MSWiA będzie udzielać dziennikarzom informacji. - Można prowadzić działalność dziennikarską w pewnym odstępie od granicy. Będziecie mieć kontakt z wójtami, mieszkańcami tego terenu - podkreślił.

Rozporządzenie zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Stan wyjątkowy w Polsce. "Szczególne zagrożenie bezpieczeństwa obywateli"

Rada Ministrów we wtorek wystąpiła do prezydenta z rozporządzeniem o wprowadzenie stanu wyjątkowego. W projekcie uchwały rząd wyjaśnia, że wejście w życie nadzwyczajnego środka ma związek ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego w związku z obecną sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Według danych Straży Granicznej na 25 sierpnia, tylko w tym miesiącu doszło do ponad 3000 prób nielegalnego przekroczenia granicy.

Rada Ministrów ocenia, że "wyjątkowy charakter oraz nadzwyczajna skala presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej mają swoje źródło w zamierzonych i zaplanowanych działaniach służb białoruskich, ukierunkowanych na destabilizację sytuacji na granicy z Polską oraz innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, tj. Litwą i Łotwą. Przedmiotowe działania przybierają postać "wojny hybrydowej prowadzonej przez białoruski reżim".

Rząd wskazuje, że wprowadzenie stanu wyjątkowego jest podyktowane koniecznością "zapewnienia pełnej skuteczności działań podejmowanych przez Straż Graniczną, a także Wojsko Polskie"; "pozwoli funkcjonariuszom Straży Granicznej i żołnierzom Sił Zbrojnych na skuteczne realizowanie zadań w obszarze przygranicznym objętym sytuacją kryzysową".

Rada Ministrów podkreśliła w rozporządzeniu, że "spełnione są dwie z trzech możliwych przesłanek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, tj. zagrożenia bezpieczeństwa obywateli oraz zagrożenia porządku publicznego". Zaznaczono jednocześnie, że zaproponowany katalog ograniczeń jest dostosowany do stopnia i charakteru zagrożeń na ściśle określonym obszarze położonym bezpośrednio przy granicy z Białorusią.

Łotwa wprowadziła stan wyjątkowy a Litwa stan sytuacji ekstremalnej

Łotewski rząd już wcześniej ogłosił stan wyjątkowy na granicy z Białorusią. Oznacza to blokadę na granicy z tym państwem od 11 sierpnia do co najmniej 10 listopada. O decyzji rządu poinformowała szefowa resortu spraw wewnętrznych Marija Golubeva. Wydane rozporządzenie obowiązuje w okręgach lucyńskim i krasławskim, oraz w regionie Augšdaugava i mieście Dyneburg.

Z kolei Litwa wprowadziła w lipcu na terenie całego kraju stan sytuacji ekstremalnej, jednak nie wprowadzono stanu wyjątkowego, mimo że wnioskowała o to ministra spraw wewnętrznych Agne Bilotaite.