Czarnek zachęca szkoły do udziału w programie "Poznaj Polskę". W programie błędy merytoryczne

W piątek 27 sierpnia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał komunikat dotyczący ustanowienia projektu "Poznaj Polskę", którego celem, jak czytamy na stronie ministerstwa, jest "wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki".

W wyjazdach będą mogli uczestniczyć uczniowie z trzech grup wiekowych: I grupa - klasy I-III ze szkół podstawowych, II grupa - klasy IV-VIII ze szkół podstawowych, III grupa - szkoły ponadpodstawowe. Dla każdej z grup opracowany został plan wycieczek z uwzględnieniem konkretnych punktów edukacyjnych.

Błędy w programie Czarnka. "Po pierwsze Włocławek nie leży w województwie warmińsko-mazurskim"

Jak wynika z ustaleń dziennikarzy RMF FM, w wykazie miejsc, które warto odwiedzić w celach edukacyjnych, znalazło się kilka poważnych błędów merytorycznych. - Po pierwsze Włocławek nie leży w województwie warmińsko-mazurskim [leży w woj. kujawsko-pomorskim - red.], a jest tam odesłanie do jakiegoś obiektu pamiątkowego związanego z kardynałem Wyszyńskim - przekazał RMF FM Marian Jurak, prezes zarządu oddziału warmińsko-mazurskiego PTTK.

Kolejnym błędem była informacja, że we Fromborku miałby znajdować się zamek biskupów warmińskich. Tymczasem w tej miejscowości jest jedynie wzgórze katedralne. Zamek biskupów jest zlokalizowany w Lidzbarku Warmińskim.

Jak wyliczał prezes PTTK, nie istnieje też taka miejscowość jak Tolkmic. - Jest Tolkmicko, ale co więcej, nie ma tam Kanału Elbląskiego, bo Tolkmicko leży nad Zalewem Wiślanym. Tak samo nie ma Kanału Elbląskiego w Elblągu. Jest rzeka Elbląg. To bardzo źle świadczy o kimś, kto przygotowywał ten wykaz - powiedział dziennikarzom.

Wykaz miejsc polecanych do odwiedzenia przez ministerstwo nauki, już częściowo został poprawiony. Jak wskazuje stacja RMF FM, wciąż znajduje się tam jednak wiele błędów, także w innych województwach. Mowa np. o "Domu Heweliusza" w woj. pomorskim, który został rozebrany jeszcze w XVIII wieku czy "Pomniku Tadeusza Wenty", który nie istnieje. Zapewne chodziło o pomnik Tadeusza Wendy, który był polskim inżynierem oraz głównym projektantem i kierownikiem portu Gdynia.

"Pragnę zapewnić, że idea szeroko rozumianej edukacji patriotycznej jest mi szczególnie bliska. Chciałbym, aby młodzi ludzie, którzy w przyszłości będą decydować o losach naszego kraju, znali polską kulturę, szanowali język i dziedzictwo narodowe, a przede wszystkim dorastali w poczuciu dumy z bycia Polakami. Jestem przekonany, że program 'Poznaj Polskę' będzie się do tego przyczyniał" - pisał minister edukacji i nauki w liście skierowanym do dyrektorów szkół, zachęcając do uczestnictwa w projekcie "Poznaj Polskę".

"Dzięki środkom z programu młodzi ludzie będą mogli poznawać istotne miejsca oraz wydarzenia związane z historią Polski, ważne dla naszej pamięci oraz zbiorowej tożsamości. Będą mogli bezpośrednio doświadczać przeszłości i odkrywać ją w ciekawy sposób" - wskazywał Przemysław Czarnek.

Na projekt przewidziano dofinansowanie w łącznej kwocie 15 mln złotych. Pieniądze będą mogły zostać przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodników, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia uczestników wyjazdu do 80 proc. planowanych kosztów. Maksymalna kwota dopłaty na wycieczkę jednodniową to 5 tys. zł, na wycieczkę dwudniową - do 10 tys. zł, na wycieczkę trzydniową - do 15 tys. zł.