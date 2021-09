W Chełmie jazda bez biletów - od września komunikacja miejska za darmo. Prezydent spełnił obietnicę

Zobacz wideo Gorzów Wielkopolski. Brutalny atak mężczyzny na nieznaną kobietę w autobusie

- W 2018 roku, po objęciu urzędu prezydenta, zdecydowałem o zainicjowaniu planu naprawczego dla Chełmskich Linii Autobusowych. Dzięki temu udało się wyprowadzić przedsiębiorstwo z trudnej sytuacji, co z kolei umożliwiło nam wprowadzenie bezpłatnej komunikacji - mówił prezydent Chełma Jakub Banaszek, cytowany przez stronę Transport Publiczny.

REKLAMA

Prezydent Chełma przyznał, że darmowa komunikacja to sposób na zachęcenie mieszkańców do przesiadki z samochodów do autobusów. - Dzięki temu przyczynimy się do ograniczenia emisji spalin, zwłaszcza że na przestrzeni kilku najbliższych lat, prawie w całości wymienimy tabor CLA [Chełmskich Linii Autobusowych - red.] na zeroemisyjny - zaznaczył.

Śmierć 25-latka po interwencji policji. Dwaj policjanci mają zostać zwolnieni

Chełm. Miasto planuje nowe autobusy i przystanki

Decyzję o rezygnacji z biletów radni podjęli pod koniec lipca. Na tym jednak nie koniec zmian w transporcie publicznym w Chełmie.

- Pod koniec roku flotę Chełmskich Linii Autobusowych wzmocni sześć niskoemisyjnych autobusów. A w ciągu dwóch lat tabor wzmocnią autobusy wodorowe, na które miasto pozyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - mówił Damian Zieliński Urzędu Miasta Chełm w rozmowie z PAP, cytowany przez Polskie Radio Lublin. Zieliński przekazał, że wymienione zostaną także przystanki autobusowe w mieście. - Wymienionych zostanie ponad 30 wiat, w tym dwa z nowych przystanków będą ogrzewane, a te przy parkach miejskich - zielone, czyli w towarzystwie roślinności - dodał.

Wrocław. Pożar hali magazynowej przy ulicy Swojczyckiej. Zawaliła się część dachu