Wrocław. Pożar hali magazynowej przy ulicy Swojczyckiej. Zawaliła się część dachu

Z informacji, jakie podaje Onet, wynika, że pożar hali magazynowej wybuchł około godziny 4 rano. Wiadomo, że pali się jeden z czterech segmentów tego budynku i zawaliła się 1/4 dachu. Hala magazynowa ma powierzchnię 3 tys. metrów kwadratowych.

Wrocław. Pożar hali magazynowej. Utrudnienia w ruchu w pobliżu miejsca zdarzenia

Na miejscu zdarzenia pracuje 14 zastępów straży pożarnej. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nad miastem unosi się ciemny dym, a na ulicach nieopodal płonącej hali magazynowej występują utrudnienia w ruchu, które mogą potrwać nawet kilka godzin. Straż pożarna apeluje do mieszkańców pobliskich budynków, by nie otwierali okien.

Nie jest jasne, co było przyczyną wybuchu pożaru. Wirtualna Polska podaje, że wewnątrz budynku znajdują się m.in. farby i rozpuszczalniki, przez które miało dojść do wybuchu. Sytuacja jest trudna, ponieważ niedaleko znajdują się także magazyn z fajerwerkami oraz centrum z materiałami gumowymi.