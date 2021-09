Andrzej Duda zaliczył wpadkę na rozpoczęciu roku szkolnego. Pierwsza dama ruszyła z pomocą

Zobacz wideo Bez lockdownu, bez systemów hybrydowych, bez obowiązkowych szczepień. Duda o początku roku szkolnego

Andrzej Duda zaliczył wpadkę na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego. Pierwsza dama próbowała uratować sytuację

- Bardzo dziękujemy za to zaproszenie i cieszmy się, że mogliśmy wybrać właśnie Kruszew i tę szkołę, po to, żeby rozpocząć rok szkolny 2001/2002 - powiedział Andrzej Duda podczas przemówienia. Zaskoczona słowami prezydenta pierwsza dama szepnęła mężowi na ucho, że doszło do pomyłki, na co oboje zareagowali śmiechem.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podjął natomiast temat nauki w czasach pandemii. - Żeby maksymalnie ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem do szkół trafiają środki ochrony osobistej - mówił polityk. Dodał również, że "stacje do mierzenia temperatury, maseczki jednorazowe, rękawiczki, pojemniki z płynem do dezynfekcji i prawie 100 tysięcy termometrów bezdotykowych" trafi do szkół. Mają tam też zostać dostarczone materiały edukacyjne i scenariusze lekcji o przeciwdziałaniu zakażeniom i o bezpieczeństwie. W szkołach prowadzone będą również lekcje zachęcające do szczepień.

Czarnek odniósł się też do obaw dotyczących powrotu do nauki zdalnej. - Dzieci nie są tym źródłem zakażeń największym. Odpowiadają za około cztery proc. zakażeń. To bardziej dorośli zarażają dzieci, niż dzieci dorosłych, a więc nie boję się tego powrotu do szkoły - mówił szef resortu edukacji, cytowany przez IAR.

Od 1 września placówki oświatowe działają w trybie stacjonarnym, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego. Uczniów obwiązuje m.in. dezynfekcja rąk i noszenie maseczek ochronnych w częściach wspólnych szkoły.