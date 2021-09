W sprawie interweniował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który złożył pierwszą w historii skargę nadzwyczajną. "Wielki sukces! Sąd Okręgowy we Wrocławiu zdecydował dziś o zakazie wydania dwójki dzieci z Polski do Irlandii. (...) Dziękuję Sędziom Sądu Najwyższego, Sądu Okręgowego i Prokuratorom" - napisał minister Michał Wójcik na Twitterze.

Kobieta uciekła z dziećmi do Polski z powodu przemocy domowej

Sąd Okręgowy we Wrocławiu zakazał wydania dwójki dzieci z Polski do Irlandii. Rodzice chłopców mieszkali w Irlandii - to Hindus i Polka, która miała również irlandzkie obywatelstwo. Podczas pobytu w Irlandii, mężczyzna miał wobec kobiety stosować przemoc fizyczną.

Pięć lat temu sąd w Dublinie wydał Hindusowi nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do matki i dzieci. Kobieta ubiegała się o wyrażenie zgody na stały wyjazd dzieci do Polski. Irlandzki sąd wyraził jednak zgodę tylko na tymczasowy wyjazd. Kobieta wówczas przyjechała z dziećmi do Polski, ale nie wróciła już do Irlandii.

W sprawie interweniował minister Zbigniew Ziobro

Trzy lata temu mężczyzna złożył do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej wniosek o wydanie dzieci, co skutkowałoby ich wyjazdem do Irlandii. Powołał się na Konwencję Haską i zapis dotyczący cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Sąd uwzględnił wniosek i nakazał powrót dzieci.

Zarówno matka, jak i prokurator, złożyli apelacje od tego orzeczenia. Sąd Okręgowy we Wrocławiu jednak je oddalił. W odpowiedzi Prokurator Generalny złożył do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN uwzględniła ją, uchyliła orzeczenie i przekazała sprawę wrocławskiemu Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania.

