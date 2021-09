Rząd chce wprowadzić stan wyjątkowy. Poseł Lewicy: To testowanie zamachu stanu w Polsce

Zobacz wideo Stan wyjątkowy w Polsce. Gen. Skrzypczak: Podejrzewam, że wywiad polski wie więcej niż my

We wtorek Rada Ministrów postanowiła wystąpić do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na 30 dni w przygranicznym pasie części województw lubelskiego i podlaskiego. Obejmie on 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 miejscowości w województwie lubelskim. Dokument trafił do Andrzeja Dudy, który go "analizuje". Jeśli prezydent uzna, że wprowadzenie stanu wyjątkowego jest zasadne, uchwała natychmiast wejdzie w życie.

Areszt bez sądu, blokada informacyjna, zakazy. Co daje władzy stan wyjątkowy?

Lewica: To testowanie zamachu stanu

Poseł Lewicy Andrzej Szejna stwierdził, że całej sprawie nie chodzi ani o granicę, ani o uchodźców. - To jest testowanie zamachu stanu w Polsce. Dlaczego? Przepisy konstytucji, art. 228 i art. 230, mówią o sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy zwykłe konstytucyjne środki są niewystarczające - powiedział. Polityk dodał, że dziś na granicy polsko-białoruskiej znajduje się 32 głodnych i zmarzniętych ludzi, a rząd proponuje prezydentowi wprowadzenie stanu wyjątkowego.

- Skąd podejrzenie graniczące z pewnością, że jest to testowanie zamachu stanu i odsunięcia w czasie wyborów demokratycznych w Polsce, gdyby sondaże były niekorzystne dla PiS? - pytał Szejna. - Stan wyjątkowy można wprowadzić na 90 dni, przedłużyć go o kolejne 60 dni za zgodą parlamentu, ale w ciągu 90 dni oraz w trakcie stanu wyjątkowego i w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie można przeprowadzić wyborów parlamentarnych, prezydenckich i samorządowych - podkreślił poseł, dodając, że stan wyjątkowy można powtarzać "w nieskończoność".

- Podczas stanu wyjątkowego władza może użyć policji i zwartych oddziałów policji, a te mają prawo strzelać do obywateli. Prezydent może użyć sił zbrojnych, które mogą użyć broni ostrej, broni palnej. Władza obowiązująca, rządząca może zawiesić organy samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Podczas stanu wyjątkowego można doprowadzić do internowania poszczególnych osób do ośrodków nadzorowanych przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro - zaznaczył Andrzej Szejna. Jak podkreślił, teraz nie potrzeba stanu wyjątkowo, a można użyć "zwykłych środków konstytucyjnych". - To jest testowanie narzędzia, które za dwa lata, gdyby PiS był zagrożony oddaniem władzy, można zastosować i doprowadzić do przełożenia wyborów parlamentarnych i trwania tego rządu, tego parlamentu z większością prawicy i załamania się demokracji w Polsce - dodał.

Przydacz o stanie wyjątkowym przy granicy: To nie jest miasteczko Wilanów

Co oznacza wprowadzenie stanu wyjątkowego na granicy?

Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, powiedział, że wprowadzenie stanu wyjątkowego nie wpłynie na życie mieszkańców przygranicznych miejscowości. Restrykcje dotyczą zakazu organizowania zgromadzeń, imprez masowych oraz przemieszczania się osób z zewnątrz. Wyjątek stanowią służby i urzędnicy państwowi. - Straż Graniczna, wojsko i policja muszą mieć instrumenty efektywnego działania - zaznaczył szef MSWiA.

Stan wyjątkowy, o ile zostanie wprowadzony, będzie obowiązywał w pasie o głębokości 3 kilometrów od granicy polsko-białoruskiej. Na tym terenie można spodziewać się też bardzo ostrych rygorów dotyczących posiadania broni czy amunicji.