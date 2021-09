Do wypadku doszło we wtorek 31 sierpnia w Zakopanem. Późnym wieczorem 38-letnia mieszkanka powiatu tatrzańskiego została potrącona na ul. Droga do Olczy. Sprawę opisuje "Tygodnik Podhalański".

Zakopane. 38-latka przechodziła przez drogę w nieoznakowanym miejscu

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 38-letnia kobieta weszła na jezdnie w miejscu, w którym nie było przejścia dla pieszych. Jak przekazał asp. sztab. Krzysztof Waksmundzki z Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem, w kobietę uderzył volkswagen prowadzony przez 26-letniego kierowcę. Kobieta upadła na przeciwległy pas ruchu, po czym najechała na nią skoda. Kierowała nią 20-letnia kobieta.

Na miejscu zdarzenia pojawił się zespół ratownictwa medycznego, policja oraz straż pożarna. Poszkodowana kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Niestety, nie udało się jej uratować.

I kierowca volkswagena i kierująca skodą byli trzeźwi. Pobrano od nich krew, aby sprawdzić, czy nie byli pod wpływem innych środków odurzających. Wyjaśnieniem wszystkich okoliczności sprawy zajmuje się policja wraz z prokuraturą.

