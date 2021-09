Stan wyjątkowy przy wschodniej granicy. Lista miejscowości objętych obostrzeniami

Rada Ministrów wystąpiła 31 sierpnia do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o to, by w przygranicznym pasie sięgającym ok. 3 km w głąb Polski od granicy polsko-białoruskiej, wprowadzony został stan wyjątkowy. Miałby on obowiązywać przez co najmniej 30 dni.

Stan wyjątkowy na granicy polsko-białoruskiej. Co to oznacza?

Rząd twierdzi, że wprowadzenie tego nadzwyczajnego środka ma związek z zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli, a także porządku publicznego w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej.

"Wprowadzenie stanu wyjątkowego pozwoli funkcjonariuszom Straży Granicznej i żołnierzom Sił Zbrojnych na skuteczne realizowanie zadań w obszarze przygranicznym objętym sytuacją kryzysową. Zapewnienie bezpieczeństwa naszych obywateli jest kluczowym działaniem rządu" - czytamy na internetowej stronie rządowej. Rząd wskazywał, że tylko w sierpniu tego roku odnotowano ponad 3 000 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

Decyzja Dudy ws. stanu wyjątkowego "w najbliższych godzinach". Co dalej?

Teraz decyzję ws. wprowadzenia stanu wyjątkowego ma podjąć prezydent Andrzej Duda. Jeśli wyda on rozporządzenie w tej sprawie, będzie musiał je jeszcze zaakceptować Sejm. Według ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego decyzja prezydenta ma zapaść w ciągu najbliższych godzin (w środę 1 września).

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zapowiedział już z kolei dwie możliwe daty zwołania posiedzenia Sejmu w sprawie rozporządzenia. Miałoby ono odbyć się w najbliższy piątek (3 września) lub poniedziałek (6 września). Według zapewnień restrykcje mają dotyczyć w minimalnym stopniu mieszkańców, będą jednak istotne dla osób z zewnątrz. O tym, jakie prawa mogą zostać ograniczone, przeczytasz w materiale:

Stan wyjątkowy - czym jest? Jakie prawa mogą zostać ograniczone?

W jakich miejscowościach może zostać wprowadzony stan wyjątkowy? Pełna lista

Na obszar, który został objęty wnioskiem o wprowadzenie stanu wyjątkowego, składa się 115 miejscowości w województwie podlaskim oraz 68 miejscowości w województwie lubelskim. W woj. podlaskim są to:

NIEMIRÓW, MĘTNA, TOKARY, WILANOWO (gmina Mielnik, powiat siemiatycki);

KLUKOWICZE, LITWINOWICZE, WYCZÓŁKI (gmina Nurzec-Stacja, powiat siemiatycki);

BOBRÓWKA, ZUBACZE, PISZCZATKA, POŁOWCE, STAWISZCZE, CZEREMCHA, WÓLKA TERECHOWSKA, KUZAWA, OPAKA DUŻA, POHULANKA (gmina Czeremcha, powiat hajnowski);

POLICZNA, BIAŁA STRAŻ (gmina Kleszczele, powiat hajnowski);

WOJNÓWKA, STARZYNA, GÓRNY GRÓD, KLAKOWO, KRUGŁE, WYGON (gmina Dubicze Cerkiewne, powiat hajnowski);

WIERZCHOWSKIE (gmina Hajnówka, powiat hajnowski);

PODOLANY, BIAŁOWIEŻA, ZASTAWA KRZYŻE (gmina Białowieża, powiat hajnowski);

GRUSZKI, STARE MASIEWO, MASIEWO NOWE, BABIA GÓRA (gmina Narewka, powiat hajnowski);

BRZEZINA, CISÓWKA, ZALESZANY, NOWOSADY, JAŁÓWKA, KONDRATKI, GONCZARY, KITURYKI, DUBLANY, KOLONIA MOSTOWLANY (gmina Michałowo, powiat białostocki);

MOSTOWLANY, ZIELONA, ZUBRY, ŚWISŁOCZANY, GOBIATY, NAREJKI, BOBROWNIKI, JARYŁÓWKA, CHOMONTOWCE (gmina Gródek, powiat białostocki);

RUDAKI, ŁOSINIANY, KRUSZYNIANY, OZIERANY WIELKIE, BIAŁOGORCE, OZIERANY MAŁE, KUNDZICZE TREJGLE, ŁAPICZE, KRYNKI, KRYNKI MIASTO, JUROWLANY (gmina Krynki, powiat sokólski);

PIEROŻKI, GRZYBOWSZCZYZNA, HARKAWICZE, USNARZ GÓRNY, BABIKI, MINKOWCE, ZUBRZYCA MAŁA, MISZKINIKI, ZUBRZYCA WIELKA, WOJNOWCE (gmina Szudziałowo, powiat sokólski);

NOMIKI, ZAŚPICZE (gmina Sokółka, powiat sokólski);

BILMINY I PALESTYNA, KLIMÓWKA, SZYMAKI, CZEPIELE, TOŁCZE, PARCZOWCE, NOWODZIEL, CZUPRYNOWO, KUŹNICA, KOWALE KOL., CHREPTOWCE, WOJNOWCE, KOWALE, SACZKOWCE, KUŚCIŃCE-WOŁYŃCE, ZAJZDRA (gmina Kuźnica, powiat sokólski);

POHORANY, KRZYSZTOFOROWO (gmina Sidra, powiat sokólski);

CHWOROŚCIANY, NOWY DWÓR, ROGACZE, JAGINTY, CHORUŻOWCE (gmina Nowy Dwór, powiat sokólski);

DOLINCZANY, LIPSZCZANY, RYGAŁÓWKA, RAKOWICZE, SIÓŁKO, LICHOSIELCE, KOPCZANY, BARTNIKI, STARE LEŚNE BOHATERY, NOWE LEŚNE BOHATERY, WOŁKUSZ, LUBINOWO (gmina Lipsk, powiat augustowski);

GRUSZKI, RUDAWKA, RYGOL (gmina Płaska, powiat augustowski);

MUŁY, DWORCZYSKO (gmina Giby, powiat sejneński).

W województwie lubelskim stan wyjątkowy może zostać wprowadzony w miejscowościach: