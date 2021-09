1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. 82. rocznica początku największego konfliktu zbrojnego

1 września 1939 r. o godzinie 4.45 pancernik Schleswig-Holstein oddał pierwsze strzał w kierunku Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Kilka minut później około 4 tysiące niemieckich żołnierzy rozpoczęło szturm. Wśród historyków do dzisiaj trwa spór o chronologicznie pierwszy akt agresji Niemiec wobec Polski, ale to Westerplatte pozostaje symbolicznym miejscem wybuchu największego konfliktu zbrojnego w dziejach.

REKLAMA

Zobacz wideo Rocznica II wojny światowej. To był największy konflikt zbrojny w historii ludzkości

II wojna światowa. Obrońcy Westerplatte walczyli przez siedem dni

II wojna światowa miała miejsce w latach 1939-1945 i pochłonęła 60 milionów istnień ludzkich, w tym ponad 6 milionów Polaków. Obrona Westerplatte była pierwszą bitwą II wojny światowej. Polscy żołnierzy mieli odpierać niemieckie ataki tylko przez 12 godzin, a bronili się przez siedem dni. Na Westerplatte znajdowała się 200-osobowa załoga, najpierw pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego, potem - od 2 września - dowodzona przez kapitana Franciszka Dąbrowskiego.

Błaszczak na Westerplatte: Nie wiemy - któż to byli naziści?

W obronie półwyspu zginęło co najmniej 16 żołnierzy, a 50 zostało rannych. Obrona Westerplatte miała ogromne znaczenie moralne dla pozostałych żołnierzy walczących w wojnie obronnej 1939 r. oraz ludności cywilnej broniącej m.in. Warszawy. Każdego roku na półwyspie Westerplatte odbywają się uroczystości rocznicowe, od niemal dziesięciu już lat bez udziału świadków tamtych wydarzeń. W 2012 roku zmarł ostatni obrońca Westerplatte - major Ignacy Skowron. Miał 97 lat.

Wojska niemieckie uderzyły na Polskę na całej długości polsko-niemieckiej granicy. Atak był wspomagany nalotami bombowymi na wiele miast polskich, węzłów kolejowych i osiedli fabrycznych. Jednym z pierwszych celów niemieckich nalotów były mosty i dworzec kolejowy w Tczewie oraz miasto Wieluń - niektórzy wskazują, że to właśnie ten nalot rozpoczął II wojnę światową.

Nalot na Wieluń został przeprowadzony przez eskadrę 4 Floty Powietrznej. Pierwsze bomby spadły na szpital Wszystkich Świętych - zginęły wówczas 32 osoby. Niemcy zrzucili na Wieluń łącznie 112 bomb burzących oraz 29 najcięższych bomb zapalających. Istnieją duże rozbieżności co do liczby ofiar niemieckiego bombardowania Wielunia. Instytut Pamięci Narodowej potwierdził w śledztwie śmierć co najmniej 127 osób. Prokuratorzy IPN nie wykluczyli jednocześnie, że ofiar mogło być nawet kilkaset.

II wojna światowa. Konflikt trwał przez pięć lat, uczestniczyło w nim ponad miliard ludzi

II wojna światowa objęła swym zasięgiem niemal cały świat. Uczestniczyło w niej 61 państw, a w różnej formie zaangażowało się ponad 1 miliard 700 milionów ludzi. Pierwszym etapem konfliktu była wojna obronna Polski, nazywana również kampanią wrześniową. 3 września Francja i Niemcy wypowiedziały wojnę III Rzeszy, ale nie podjęły znaczących działań wojennych. Los Polski został przypieczętowany 17 września, kiedy inwazję od wschodu rozpoczęła Armia Czerwona. Kampania wrześniowa zakończyła się 6 października - Polska znalazła się pod niemiecką i sowiecką okupacją.

II wojna światowa to największy konflikt zbrojny w historii świata. Jej symbolem stały się nie tylko wielkie bitwy, ale również obozy koncentracyjne, okrucieństwo wobec ludności cywilnej, masowe egzekucje i celowe niszczenie dóbr kultury. Niemcy wymordowali ogromną część społeczności żydowskiej w Europie, głównie w obozach zagłady. W największym z nich, Auschwitz-Birkenau, zginęło co najmniej 1 milion 100 tysięcy osób. Z kolei symbolem zbrodni komunistycznych stał się Katyń. Wiosną 1940 roku NKWD zgładziło prawie 22 tysiące polskich oficerów pojmanych w czasie kampanii wrześniowej.

Wojna zakończyła się dopiero w 1945 r. 6 sierpnia 1945 r. Stany Zjednoczone zrzuciły bombę atomową na Hiroszimę, a trzy dni później na Nagasaki. Z kolei 8 sierpnia Związek Radziecki wypowiedział wojnę Japonii i wkroczył do Mandżurii pod dowództwem marszałka Aleksandra Wasilewskiego. 14 sierpnia 1945 r. Japonia ogłosiła zawieszenie broni, a 2 września został podpisany akt kapitulacji. Kapitulacja III Rzeszy miała miejsce 8 maja 1945 roku.

Alert IMGW. Kraków przygotowuje się na podtopienia