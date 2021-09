Rok szkolny. Które dni będą wolne od nauki? Co z feriami? [KALENDARZ]

Uczniowie wraz z nowym rokiem szkolnym wracają do nauki stacjonarnej. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapewniał, że kolejna fala pandemii koronawirusa nie spowoduje powrotu do nauki zdalnej w pierwszych tygodniach nauki.

Ro szkolny 2021/2022. Kiedy dni wolne od nauki?

Pierwszym wolnym dniem w tym roku szkolnym będzie w poniedziałek 1 listopada - wypada wtedy Wszystkich Świętych, zaś w czwartek 11 listopada świętujemy Dzień Niepodległości. Kolejna dłuższa przerwa będzie w grudniu, kiedy uczniowie mają wolne ze względu na święta. Do szkoły nie pójdą od 23 do 31 grudnia, a już tydzień później zostaną w domu na Święto Trzech Króli, które jak co roku wypada 6 stycznia.

Po kolejnych kilku miesiącach nauki nastąpi kolejna, wiosenna przerwa świąteczna - uczniowie wszystkich klas będą mieli wolne w dniach 14 - 19 kwietnia. Kolejne dni będą ostatnimi w szkolnej ławie dla maturzystów - zakończą oni rok szkolny 29 kwietnia. Dla pozostałych osób zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach zaplanowano na 24 czerwca 2022 roku.

Organizacja roku szkolnego. Kiedy ferie?

W ubiegłym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną ferie zimowe dla uczniów ze wszystkich województw zorganizowano w jednym terminie. W nowym roku szkolnym powraca system sprzed pandemii koronawirusa - ferie odbędą się w czterech terminach, z podziałem na województwa.

