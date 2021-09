Sondaż: Polacy chcą trzeciej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi

Jak podaje ministerstwo zdrowia, w pełni zaszczepionych jest już ponad 18 milionów Polaków. Zdaniem ekspertów to wciąż za mało, by mówić o odporności zbiorowej. Krajem, który jako pierwszy zaczął podawać trzecią dawkę szczepionki jest Izrael. Od września po raz trzeci zaszczepią swoich obywateli Stany Zjednoczone.

REKLAMA

RMF i "Dziennik Gazeta Prawna" przeprowadziły sondaż, z którego wynika, że Polacy chcieliby zostać zaszczepieni trzecią dawką szczepionki przeciw COVID-19. Jak podaje RMF, pomysł popiera ponad 85 proc. uczestników badania. Zaledwie 8,7 proc. respondentów wybrało odpowiedź "nie". 5,8 proc. osób nie miało zdania.

Zobacz wideo Bez lockdownu, bez systemów hybrydowych, bez obowiązkowych szczepień. Duda o początku roku szkolnego

To nie jedyne wnioski, które płyną z sondażu United Survery. Ankietowani zostali zapytani, czy osoby w pełni zaszczepione powinny zostać wyłączone spod koronawirusowych obostrzeń. 59,2 proc. badanych popiera takie rozwiązanie, a 28,1 proc. jest przeciwne. 12,7 proc. respondentów odpowiedziało na to pytanie "nie wiem/ trudno powiedzieć".

Badacze wzięli pod uwagę także preferencje polityczne respondentów. Jak się okazuje, wyborcy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Kukiz’15, aż w 96 proc. popierają wyłączenie zaszczepionych spod restrykcji epidemicznych.

Obowiązkowe szczepienia wśród dzieci w szkole? Głosy podzielone

Badacze United Survey zapytali Polaków, czy popierają pomysł szczepienia dzieci powyżej 12 roku życia w szkołach. 47 proc. ankietowanych jest przeciwnych takiemu rozwiązaniu. Lekko ponad 30 proc. osób popiera ten pomysł, a 22,3 proc. badanych stwierdziło, że "nie wie lub nie ma zdania" w tym temacie.

W tym przypadku również wzięto pod uwagę preferencje polityczne. Okazało się, że obowiązkowe szczepienia wśród dzieci w szkołach popiera większość wyborców Koalicji Obywatelskiej - 57 proc. respondentów.

Duda: Jestem absolutnie przeciwnikiem obowiązkowego szczepienia

Andrzej Duda zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej, które ma dotyczyć przygotowaniom do nowego roku szkolnego. Przed rozpoczęciem obrad prezydent zabrał głos, mówił m.in. o szczepieniach uczniów. - Cały czas pojawiają się informacje, że mogłoby dojść do obowiązkowych szczepień. Przede wszystkim boją się rodzice, że dzieci będą musiały być wszystkie obowiązkowo szczepione - mówił.

Duda: Jestem absolutnie przeciwnikiem obowiązkowego szczepienia

- Chcę panu premierowi i państwu powiedzieć jedno: jestem absolutnie przeciwnikiem obowiązkowego szczepienia, przeciwnikiem. Uważam, że spowoduje to niepokoje społeczne, uważam, że jest to kwestia odpowiedzialności ludzi i każdy tę odpowiedzialność powinien ponosić sam. Czy rodzic zdecyduje się wyrazić zgodę na to szczepienie dziecka, czy rodzic sam zdecyduje się poddać szczepieniom - każdy powinien taką decyzję podjąć osobiście - grzmiał Duda. Dodał, że obowiązkiem państwa jest zapewnić każdemu obywatelowi możliwość zaszczepienia się. - Czyli musimy mieć taką sytuację, że jest szczepionka dla każdego obywatela. (...) Natomiast nie przymuszać i w tym zakresie każdy powinien mieć możliwość wolnego wyboru - podkreślał.

Przymusowe szczepienia nauczycieli? Piontkowski: Nie zakładamy

Wiceszef MEiN pytany, czy nie będzie obowiązkowych szczepień dla nauczycieli, stwierdził, że resort nie zakłada takiego rozwiązania. Przypomniał, że nie będzie także obowiązku organizowania punktów szczepień w szkołach. Jego organizacja będzie zależała od zgody rodziców. Jeśli nie będzie natomiast na to zgody, to będą się one odbywać w populacyjnych punktach szczepień.

Przymusowe szczepienia nauczycieli? Piontkowski: Nie zakładamy

"Nie ma obowiązku organizowania szczepień w budynkach szkolnych. Spokojnie może być to na terenie populacyjnych punktów szczepień. Dyrektor przekaże deklarację, informację o tym, ile dzieci i w jakim terminie będzie się chciało zaszczepić w danym punkcie szczepień" - podkreślił Piontkowski.

We wrześniu w szkołach ma być zintensyfikowana akcja informacyjna o szczepieniach przeciw COVID-19, mają też być prowadzone szczepienia w szkołach dla dzieci powyżej 12 roku życia. W pierwszym tygodniu września mają zostać przeprowadzone działania informacyjne.