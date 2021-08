Jak informuje Radio Kraków, kontenery i worki z piaskami stoją przy ulicy Podmiłów, Popiełuszki, Drożdżowej i Wielickiej. Kraków wprowadził także system alarmowania mieszkańców na czas podtopień.

Kraków. Mieszkańcy Bieżanowa przygotowali się na powódź

- Cztery takie miejsca, gdzie są przygotowane kontenery, to są te lokalizacje, które mieszkańcy znają. To jest niedaleko cmentarza, jedno z takich miejsc to ulica Podmiłów. Przy Popiełuszki, przy Drożdżowej i przy Wielickiej. W razie konieczności, worki z piaskiem będą z tych kontenerów wydawane - powiedział podczas rozmowy z Radiem Kraków Dariusz Nowak z Urzędu Miasta Krakowa.

Czerwony alert dla czterech województw na południu kraju

Nie tylko w Krakowie istnieje ryzyko podtopień, IMGW wydało ostrzeżenia dla kilku regionów. Najpoważniejsza sytuacja (alert trzeciego stopnia, tzw. czerwony) ma miejsce w województwie małopolskim, a także we wschodniej części województwa śląskiego oraz północno-zachodniej części woj. świętokrzyskiego i południowo-wschodniej województwa łódzkiego.

"Kolejna strefa intensywnych opadów deszczu powodować będzie ponowne wzrosty poziomu wód, w strefie wody wysokiej, z przekroczeniami stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. W dalszej kolejności spodziewane są przekroczenia stanów alarmowych" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie obowiązuje do 2 września (czwartek).

Synoptycy IMGW ostrzegają przed podtopieniami

Synoptycy z IMGW wydali także alerty pomarańczowe i żółte. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje w województwie:

dolnośląskim;

opolskim;

śląskim;

podkarpackim;

świętokrzyskim;

lubuskim (południowa część);

wielkopolskim (południowy kraniec);

łódzkim (centralna część województwa);

oraz w delcie Wisły.

Z kolei ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla zachodniej części województwa łódzkiego i północnej części województwa śląskiego.