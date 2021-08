Zabójstwo 27-letniej Karoliny. Jest decyzja o areszcie jej męża. "W sądzie płakał"

Po dwóch dniach od rozpoczęcia poszukiwań znaleziono ciało 27-letniej Karoliny W. Do zabójstwa przyznał się już mąż kobiety. Jeszcze we wtorek sąd zdecydował, że 29-letni Krystian W. trafi do aresztu na trzy miesiące. Mężczyzna usłyszał już zarzut zabójstwa.

