Fundacja Otwarty Dialog: Sędzia odrzucił wniosek prokuratora o areszt wobec 13 aktywistów

"Sędzia odrzucił wniosek prokuratora o stosowanie aresztu tymczasowego wobec 13 aktywistów, którzy próbowali obalić zasieki Błaszczaka" - pisze na Twitterze Fundacja Otwarty Dialog.

REKLAMA

"Nie ma ryzyka ucieczki i matactwa. Nie ma żadnych przesłanek do zastosowania aresztu. To oczywiście procesu nie kończy, ale cieszymy się z dzisiejszego zwycięstwa. Nasza Trzynastka opuszcza areszt!" - czytamy w kolejnym wpisie.

Zobacz wideo Stan wyjątkowy na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Mariusz Kamiński zapowiada zmiany w pasie przygranicznym

Prokuratura Rejonowa w Sokółce wystąpiła we wtorek do miejscowego sądu rejonowego o tymczasowe aresztowanie trzynastu osób, oskarżonych o niszczenie ogrodzenia z drutu kolczastego na granicy polsko-białoruskiej. Podejrzani nie przyznają się do winy i odmawiają składania wyjaśnień.

Kryzys na granicy. Gdzie jest szef MSZ? "Profesorowie na wojny nie idą"

Zniszczone ogrodzenie na granicy polsko-białoruskiej

Do zdarzenia doszło w niedzielę, w okolicach wsi Szymaki. Ustawione przez wojsko ogrodzenia zostało przecięte nożycami do metalu i rozerwane. Straż Graniczna informuje, że oprócz tego doszło wówczas do bezprawnego wejścia na pas drogi granicznej w miejscu zabronionym, za co grozi grzywna i w związku z tym wystąpi do sądu o ukaranie podejrzanych. Na razie zatrzymanym postawiono zarzuty zniszczenia mienia. Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.

Lubuskie. Kolejni ratownicy składają wypowiedzenia